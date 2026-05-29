Se sorteó el cuadro de la Libertadores: contra quien jugará Estudiantes, Platense y Rosario Central
Este viernes se sorteó el cuadro de la Copa Libertadores y los equipos argentinos ya conocen a sus rivales rumbo a la gran final.
El gran anhelo de cualquier equipo es consagrarse campeón de la Copa Libertadores. Luego de una infartante fase de grupos en la que lograron avanzar cuatro equipos argentinos ( Estudiantes, Platense, Independiente Rivadavia y Rosario Central) y quedaron afuera solo dos (Boca y Lanús), el sueño de la Gloria Eterna se puso en marcha.
Este viernes por el mediodía en la sede de la Conmebol en Luque, Paraguay, se llevó a cabo el sorteo del cuadro de la Libertadores rumbo a la gran final que se disputará en el Estadio Centenario de Montevideo. Allí, los cuatro equipos del fútbol argentino ya conocieron a sus rivales de cara a los octavos de final, dos de ellos tendrán que viajar a Brasil.
Estudiantes, Platense y Rosario Central ya conocen a sus rivales en la Libertadores
El Estudiantes del Cacique Medina quedó emparejado con la Universidad Católica, quien viene de dar el golpe en la Bombonera y eliminar a Boca. El partido de ida se jugará en UNO, ya que el Pincha quedó segundo en su grupo, y la llave se definirá en el Claro Arena de Santiago de Chile.
Por su parte, Platense, quien hizo historia al vencer a Corinthians en Brasil y clasificar en su primera participación, tuvo un poco de suerte y se verá las caras con Coquimbo Unido de Chile. Al igual que Estudiantes, el Calamar abrirá la serie en Vicente López y definirá en tierras trasandinas.
No obstante, quienes tendrán paradas más difíciles son Rosario Central e Independiente Rivadavia. La Lepra de Alfredo Berti sigue haciendo historia en el certamen continental y pese a haber sido el mejor segundo de la fase de grupos, el sorteo no lo ayudó mucho: jugará nuevamente contra el Fluminense de Luis Zubeldía.
Por último, el Canalla de Jorge Almirón tendrá que viajar hacia Sao Paulo para enfrentarse al Corintihians, quien a pesar de haber sido derrotado por Platense, mostró una gran solidez durante toda la fase de grupos.