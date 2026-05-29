Se sorteó el cuadro de la Libertadores: contra quien jugará Estudiantes, Platense y Rosario Central

Este viernes se sorteó el cuadro de la Copa Libertadores y los equipos argentinos ya conocen a sus rivales rumbo a la gran final.

Estudiantes, Platense, Central e Independiente Rivadavia ya conocen a sus rivales en la Libertadores.

El gran anhelo de cualquier equipo es consagrarse campeón de la Copa Libertadores. Luego de una infartante fase de grupos en la que lograron avanzar cuatro equipos argentinos ( Estudiantes, Platense, Independiente Rivadavia y Rosario Central) y quedaron afuera solo dos (Boca y Lanús), el sueño de la Gloria Eterna se puso en marcha.

Este viernes por el mediodía en la sede de la Conmebol en Luque, Paraguay, se llevó a cabo el sorteo del cuadro de la Libertadores rumbo a la gran final que se disputará en el Estadio Centenario de Montevideo. Allí, los cuatro equipos del fútbol argentino ya conocieron a sus rivales de cara a los octavos de final, dos de ellos tendrán que viajar a Brasil.

Estudiantes, Platense y Rosario Central ya conocen a sus rivales en la Libertadores El Estudiantes del Cacique Medina quedó emparejado con la Universidad Católica, quien viene de dar el golpe en la Bombonera y eliminar a Boca. El partido de ida se jugará en UNO, ya que el Pincha quedó segundo en su grupo, y la llave se definirá en el Claro Arena de Santiago de Chile.

Estudiantes vs Independiente Medellín Copa Libertadores 2026 Estudiantes se medirá con la Universidad Católica en octavos de final. EFE

Por su parte, Platense, quien hizo historia al vencer a Corinthians en Brasil y clasificar en su primera participación, tuvo un poco de suerte y se verá las caras con Coquimbo Unido de Chile. Al igual que Estudiantes, el Calamar abrirá la serie en Vicente López y definirá en tierras trasandinas.