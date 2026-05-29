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Copa CONMEBOL Libertadores

Se sorteó el cuadro de la Libertadores: contra quien jugará Estudiantes, Platense y Rosario Central

Este viernes se sorteó el cuadro de la Copa Libertadores y los equipos argentinos ya conocen a sus rivales rumbo a la gran final.

Luciano Chiapasco

Luciano Chiapasco

Estudiantes, Platense, Central e Independiente Rivadavia ya conocen a sus rivales en la Libertadores.

Estudiantes, Platense, Central e Independiente Rivadavia ya conocen a sus rivales en la Libertadores.

El gran anhelo de cualquier equipo es consagrarse campeón de la Copa Libertadores. Luego de una infartante fase de grupos en la que lograron avanzar cuatro equipos argentinos ( Estudiantes, Platense, Independiente Rivadavia y Rosario Central) y quedaron afuera solo dos (Boca y Lanús), el sueño de la Gloria Eterna se puso en marcha.

Este viernes por el mediodía en la sede de la Conmebol en Luque, Paraguay, se llevó a cabo el sorteo del cuadro de la Libertadores rumbo a la gran final que se disputará en el Estadio Centenario de Montevideo. Allí, los cuatro equipos del fútbol argentino ya conocieron a sus rivales de cara a los octavos de final, dos de ellos tendrán que viajar a Brasil.

Estudiantes, Platense y Rosario Central ya conocen a sus rivales en la Libertadores

El Estudiantes del Cacique Medina quedó emparejado con la Universidad Católica, quien viene de dar el golpe en la Bombonera y eliminar a Boca. El partido de ida se jugará en UNO, ya que el Pincha quedó segundo en su grupo, y la llave se definirá en el Claro Arena de Santiago de Chile.

Estudiantes vs Independiente Medellín Copa Libertadores 2026
Estudiantes se medir&aacute; con la Universidad Cat&oacute;lica en octavos de final.

Estudiantes se medirá con la Universidad Católica en octavos de final.

Por su parte, Platense, quien hizo historia al vencer a Corinthians en Brasil y clasificar en su primera participación, tuvo un poco de suerte y se verá las caras con Coquimbo Unido de Chile. Al igual que Estudiantes, el Calamar abrirá la serie en Vicente López y definirá en tierras trasandinas.

No obstante, quienes tendrán paradas más difíciles son Rosario Central e Independiente Rivadavia. La Lepra de Alfredo Berti sigue haciendo historia en el certamen continental y pese a haber sido el mejor segundo de la fase de grupos, el sorteo no lo ayudó mucho: jugará nuevamente contra el Fluminense de Luis Zubeldía.

independiente rivadavia
La Lepra y un viejo conocido en los octavos de Libertadores: el Fluminense de Zubeld&iacute;a.

La Lepra y un viejo conocido en los octavos de Libertadores: el Fluminense de Zubeldía.

Por último, el Canalla de Jorge Almirón tendrá que viajar hacia Sao Paulo para enfrentarse al Corintihians, quien a pesar de haber sido derrotado por Platense, mostró una gran solidez durante toda la fase de grupos.

Así quedó el cuadro de la Copa Libertadores

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