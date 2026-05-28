Platense cortó una impresionante racha con su histórico 2-0 a Corinthians en Brasil
Platense logró un histórico triunfo ante el Timao a domicilio y con eso también le puso fin a una tremenda racha que ostentaba Fernando Diniz.
Platense sigue haciendo historia en la Copa Libertadores. El Calamar, que está disputando por primera vez en su historia el certamen internacional tras consagrarse campeón del Apertura 2025, sacó pasaje rumbo a los octavos de final al vencer por 2-0 a Corinthians en Brasil.
Con un doblete de Zapiola, el equipo dirigido por Sebastián Zunino derrotó al Timao de Fernando Diniz a domicilio, se quedó con los tres puntos que necesitaba y se metió entre los 16 mejores equipos del continente al clasificar en el segundo escalón del Grupo E con 10 unidades. Por su parte, el elenco paulista se clasificó en el primer puesto con 11 puntos.
La impresionante racha que cortó Platense con su histórico triunfo en Brasil
Este triunfo no solo fue histórico para Platense sino que también supuso el fin de una tremenda racha que ostentaba de Fernando Diniz, el entrenador del Corinthians, que era de 19 partidos sin conocer la derrota en la Copa Libertadores sumando los 14 de Fluminense entre 2023 (certamen en el que se consagró campeón al vencer a Boca en la final) y 2024, y 5 en el Timão.
La última vez que Fernando Diniz había conocido la derrota en la Copa Libertadores fue ante River en el Monumental. En aquella edición, el DT estaba dirigiendo al Fluminense y cuando visitó al Millonario sufrió un duro revés al caer por 2-0 por la quinta fecha de la fase de grupos.
¿Cuándo se sortean los octavos de final de la Libertadores?
Mientras se definen los últimos clasificados, la Conmebol ya puso fecha para el sorteo de octavos de final: se llevará a cabo este viernes a las 12:00 (hora de Argentina) en la sede oficial de la casa madre del fútbol sudamericano ubicada en Luque, Paraguay.