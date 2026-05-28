Platense cortó una impresionante racha con su histórico 2-0 a Corinthians en Brasil

Platense logró un histórico triunfo ante el Timao a domicilio y con eso también le puso fin a una tremenda racha que ostentaba Fernando Diniz.

Platense sigue haciendo historia en la Copa Libertadores. El Calamar, que está disputando por primera vez en su historia el certamen internacional tras consagrarse campeón del Apertura 2025, sacó pasaje rumbo a los octavos de final al vencer por 2-0 a Corinthians en Brasil.

Con un doblete de Zapiola, el equipo dirigido por Sebastián Zunino derrotó al Timao de Fernando Diniz a domicilio, se quedó con los tres puntos que necesitaba y se metió entre los 16 mejores equipos del continente al clasificar en el segundo escalón del Grupo E con 10 unidades. Por su parte, el elenco paulista se clasificó en el primer puesto con 11 puntos.

La impresionante racha que cortó Platense con su histórico triunfo en Brasil Este triunfo no solo fue histórico para Platense sino que también supuso el fin de una tremenda racha que ostentaba de Fernando Diniz, el entrenador del Corinthians, que era de 19 partidos sin conocer la derrota en la Copa Libertadores sumando los 14 de Fluminense entre 2023 (certamen en el que se consagró campeón al vencer a Boca en la final) y 2024, y 5 en el Timão.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/flashscorebr/status/2059835831121011116?s=46&partner=&hide_thread=false 19 NÃO É 20! Fernando Diniz encerrou sua sequência de 19 jogos de invencibilidade na Libertadores após a derrota do Corinthians para o Platense, na Neo Química Arena. O treinador não perdia desde junho de 2023 na competição. pic.twitter.com/SwdAl4WkP3 — Flashscore.com.br (@FlashscoreBR) May 28, 2026 La última vez que Fernando Diniz había conocido la derrota en la Copa Libertadores fue ante River en el Monumental. En aquella edición, el DT estaba dirigiendo al Fluminense y cuando visitó al Millonario sufrió un duro revés al caer por 2-0 por la quinta fecha de la fase de grupos.