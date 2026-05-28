El esperanzador deseo del nuevo presidente de la Federación Mendocina de Box

Fue boxeador, árbitro, juez y ahora tendrá la responsabilidad de conducir los destinos de una de las entidades más importantes del deporte local. Se trata de Oscar Gualpa , un referente del pugilismo de la región, quien fue elegido como nuevo presidente de la Federación Mendocina de Box y habló en MDZ Radio .

El dirigente sucederá en el cargo a Daiana San Román y estará acompañado por Javier Luján , como vicepresidente primero, Luis Aramburu , como vicepresidente segundo, Heber James , como secretario, y Sergio Domínguez , en el cargo de tesorero.

Además, Gualpa contará con el apoyo de otros referentes del deporte como Pablo Chacón , Osvaldo Corro , Francisco Wohlfart y el reconocido promotor Jorge Pandolfino , entre otros.

Tras sus primeros días en el cargo, Gualpa dialogó con el programa Digamos Todo , por MDZ Radio FM 105.5 , y contó sus sensaciones de este momento: “Hemos encontrado una federación en cero. No se debe, pero no tenemos plata. Y no queremos plata nosotros, queremos plata para el boxeo, para todos los clubes de Mendoza ”.

“Estamos luchando entre nosotros. Ponemos un granito de arena cada uno, vamos a abrir una cuenta en el banco, y tenemos promesas del gobierno, de municipalidades, de Deportes, para que nos bajen un subsidio”, agregó en relación al apoyo económico que buscan para la entidad.

Oscar Gualpa Box Gualpa fue boxeador y árbitro de boxeo, antes de llegar a la presidencia de la federación.

El nuevo presidente de la FMB dio a conocer cuáles son sus objetivos más importantes al frente de la institución y cuál es el sueño que los desvela: “Queremos que la Federación Mendocina sea la del año 60, 70, 80, 90, donde teníamos grandes campeones, donde era la cuna del boxeo. La vamos a sacar adelante y con promesa que esto va a cambiar”.

“El boxeo está creciendo y le pedimos a la gente que nos acompañe, porque vamos a tener dos años de mucho trabajo, que el boxeo quede bien arriba, como tiene que ser, como en la época de antes”, concluyó el exboxeador.