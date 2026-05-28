Coudet se cruzó con un periodista que le cuestionó los cambios de la final ante Belgrano: "Son todos genios"

Eduardo Coudet habló por primera vez en conferencia de prensa después de la dolorosa derrota de River Plate ante Belgrano en la final del Torneo Apertura y protagonizó un tenso cruce con un periodista cuando le cuestionaron los cambios realizados en Córdoba.

El entrenador del Millonario no había podido brindar conferencia tras la caída frente al Pirata debido a que fue expulsado durante el partido. Sin embargo, sí tomó la palabra luego del triunfo 3-0 ante Blooming que le permitió a River clasificarse a octavos de final de la Copa Sudamericana .

"Hicimos un gran esfuerzo para coronar y no se nos dio. Estuvimos muy cerca, pero nos tocó perder la final. Hoy lo cerramos bien ganando y quedando primeros", expresó el DT en el comienzo de la conferencia.

Pero el momento más caliente llegó cuando le remarcaron que los cambios realizados en el segundo tiempo ante Belgrano habían sido demasiado defensivos. Allí, Coudet respondió con firmeza: "Los cambios del domingo no fueron defensivos. Cuando perdemos somos todos entrenadores, son todos genios... tendría que haber entrado uno antes, el otro. Nosotros íbamos ganando 2-1 y hasta la jugada del penal no nos habían pateado al arco".

Además, el Chacho volvió a mostrar su enojo por el penal sancionado contra Lautaro Rivero, jugada que terminó siendo clave en la remontada del conjunto cordobés. "Sigo sosteniendo que no fue penal de Rivero, es imposible cobrarlo”, lanzó.

Coudet habló sobre el penal de Rivero: "Para mí no es penal"

Embed "LA MANO ESTABA EN UN LUGAR NATURAL" Coudet recordó el penal de Rivero en la final entre River y Belgrano, en el que aseguró que la sanción no fue justa.#sudamericana pic.twitter.com/dvE7GYz9V0 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 28, 2026

El entrenador incluso profundizó sobre la polémica acción y dejó otra frase fuerte: "Para mí no es penal. Las manos no estaban en ningún sitio que no fuesen natural. Y si sacás la mano para atrás, la querés correr, se te baja el hombro. Ese es el análisis, que bajó el hombro. Es imposible. Paráte con un amigo e Intentálo cien veces. Si no bajás el hombro, te doy un premio".