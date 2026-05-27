El sorpresivo mensaje de Juanfer Quintero en medio del fuerte rumor de su salida de River: "Debemos estar unidos"

Ante los rumores de su posible salida del Millonario post Mundial, Juanfer Quintero subió un posteo a sus redes sociales con un desconcertante mensaje.

Juan Fernando Quintero volvió a quedar en el centro de la escena en River luego de publicar un sugestivo mensaje en redes sociales en la previa del duelo ante Blooming por la Copa Sudamericana, partido del que no será parte. El colombiano compartió una frase que rápidamente alimentó los rumores sobre una posible salida del club en el próximo mercado de pases, en medio de un presente marcado por la falta de continuidad, algunas molestias físicas y la fuerte competencia interna dentro del plantel millonario.

“Hola familia riverplatense. En las buenas y en las malas mucho más. Debemos estar unidos más allá de la tristeza que tuvimos hace unos días. El fútbol, como la vida, continúa. Y vamos a seguir dando pelea. Dios los bendiga a todos. Los amo”, escribió Juanfer en una historia que compartió en su cuenta de Instagram, con los hinchas como destinatarios principales.

La historia que publicó Juan Fernando Quintero en medio del rumor de una posible salida de River image El sorpresivo mensaje de Juanfer Quintero en redes sociales en medio del fuerte rumor de su salida de River. IG @juanferquinterop

La manifestación pública de Juan Fernando Quintero en redes sociales no pasó desapercibida en el mundo River. El mensaje apareció poco después de que el colombiano quedara afuera de la convocatoria de Eduardo Coudet para el encuentro de Copa Sudamericana frente a Blooming, que se disputará este miércoles en el Estadio Monumental.

Justamente, el hecho de no integrar las prioridades futbolísticas del entrenador de cara a lo que viene es lo que volvió a instalar los rumores sobre una posible salida después del Mundial 2026. Sin embargo, desde el entorno del jugador aseguran que no existe ningún conflicto con Coudet y que la situación responde únicamente a una cuestión táctica y futbolística.