Interna en River: la figura que se va del club tras enojarse con Coudet en la final ante Belgrano

La derrota en la final frente a Belgrano fue un duro golpe para River . No solo porque no pudo volver a gritar campeón del fútbol argentino sino también porque la caída frente al Pirata dejó mucha bronca entre un histórico futbolista del club y el Chacho Coudet .

Se trata de Juan Fernando Quintero . El volante colombiano, una de las grandes figuras del plantel, dejó de tener minutos tras la llegada del Chacho al banco de los suplentes y a medida que iba pasando el tiempo su enojo con el DT se iba acumulando hasta que terminó de explotar en la final del Torneo Apertura.

Ante ello, el volante colombiano, quien el pasado lunes fue convocado por Néstor Lorenzo para disputar el Mundial 2026, tomó una tajante decisión: se irá del club post participación en la Copa del Mundo, según informó el periodista Gustavo Yarroch en Radio La Red.

La relación entre Juan Fernando Quintero y el cuerpo técnico atraviesa un momento de máxima tensión. Lo que más golpeó al colombiano fue sentirse relegado y utilizado únicamente cuando el partido ya estaba cuesta arriba. En el empate 1-1 frente a Bragantino por la Copa Sudamericana, completó los 95 minutos y entendió rápidamente el mensaje: no iba a ser titular en la final. Aun en un encuentro donde River tenía margen en el grupo, nadie pensó en preservarlo. Sin embargo, volvió a ser determinante, participando en la jugada que terminó en el empate y cerrando la noche con la certeza de que otra vez le tocaría esperar desde el banco.

En Córdoba, pese a una molestia física y a estar fuera de ritmo, Quintero dejó en claro que quería jugar. Se lo transmitió al cuerpo técnico y se mostró dispuesto a asumir la responsabilidad en el momento más caliente. Pero su ingreso llegó recién cuando River ya estaba contra las cuerdas. Y otra vez respondió: manejó la pelota parada, lanzó centros peligrosos y estuvo a centímetros de convertir el empate sobre el final en una jugada que Morales salvó al córner. En medio de la bronca acumulada por su situación, el equipo volvió a apoyarse en su talento y experiencia para intentar cambiar la historia.

La llegada del Chacho dinamitó su salida del club

Desde la llegada de Eduardo Coudet, el colombiano perdió terreno de manera marcada en el torneo local. Fue suplente de forma sistemática e incluso quedó sin minutos ante Rosario Central, algo que contrastó con otras series decisivas donde sí había tenido participación. Las lesiones también lo marginaron de partidos clave como el Superclásico, Aldosivi y el viaje a Brasil frente a Bragantino. Mientras el entrenador consolidó una idea de juego donde Juanfer dejó de ser prioridad, el malestar del volante fue creciendo. Y hoy, aquel proyecto de tener un largo segundo ciclo en River parece estar cada vez más cerca de un final prematuro.