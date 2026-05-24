¡Belgrano campeón! Con un doblete de Uvita Fernández dio vuelta la final ante River y ganó el Torneo Apertura

Belgrano derrotó 3 a 2 a River en la gran final del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol y se consagró campeón de fútbol argentino por primera vez en la historia.

Con este resultado, el equipo de Ricardo Zielinski se consagró campeón del fútbol argentino por primera vez en su historia y se transforma en el primer campeón de liga de Córdoba, el segundo a nivel nacional tras la Supercopa Internacional que conquistó Talleres en 2025, también ante River .

En el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, el Millonario empezó ganando con el gol de Facundo Colidio a los 18 minutos de juego pero Leonardo Morales lo empató a los 26 minutos.

En el complemento, Tomás Galván le dio la ventaja a River a los 14 minutos pero, a los 40 y 43, el delantero Nicolás Fernández empató y dio vuelta el partido.

El delantero Facundo Colidio marcó el 1-0 para River ante Belgrano de Córdoba, a los 17 minutos de juego. Tras un desborde de Juan Cruz Meza por la derecha, el juvenil metió el pase al medio para el ex Tigre que la empujó debajo del arco y puso el 1-0.

Facundo Colidio abrió el marcador para River

Colidio puso el 1-0 de River en la final vs Belgrano Colidio puso el 1-0 de River en la final vs Belgrano ESPN

El defensor Leonardo Morales marcó el 1-1 para Belgrano ante River, a los 26 minutos del primer tiempo. Tras un gran tiro de esquina desde la derecha de Lucas Zelarayán, la pelota cayó en el primer palo donde el ex jugador de Gimnasia La Plata cabeceó cruzado y puso el 1-1.

Belgrano lo empató de pelota parada

Morales empató para Belgrano vs River Morales empató para Belgrano vs River ESPN

El mediocampista Tomás Galván marcó el 2-1 para River ante Belgrano de Córdoba, a los 14 minuots de juego. En un contragolpe letal, el delantero Facundo Colidio encaró por la mitad y, al llegar al área, abrió a su izquierda para el ex Vélez que la acomodó para delante, le pegó cruzado y puso el 2-1.

Galván convirtió el 2-1 de River, que acaricia el título

Galván convirtió el 2-1 de River ante Belgrano Galván convirtió el 2-1 de River ante Belgrano ESPN

Tras una extensa revisión en el VAR, el árbitro Yael Falcón Pérez sancionó penal para Belgrano por una clara mano de Lautaro Rivero dentro del área a los 38 minutos.

El delantero Nicolás Fernández marcó el 2-2 para Belgrano de Córdoba ante River, a los 39 minutos del complemento. Desde los doce pasos, el ex delantero de Defensa y Justicia pateó potentemente al ángulo derecho del arquero Santiago Beltrán que voló a la izquierda.

Uvita Fernández empató de penal

Embed GOL DE UVITA PARA EL 2-2 DE BELGRANO A RIVER.



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El delantero Nicolás Fernández marcó el 3-2 para Belgrano de Córdoba ante River a los 42 minutos del complemento.

Doblete de Uvita Fernández y Belgrano campeón

Uvita Fernández marcó un doblete para Belgrano Uvita Fernández marcó un doblete para Belgrano. ESPN

Con este resultado, el equipo de Ricardo Zielinski se consagró campeón del fútbol argentino por primera vez en su historia y se transforma en el primer campeón de liga de Córdoba, el segundo a nivel nacional tras la Supercopa Internacional que conquistó Talleres en 2025, también ante River.

Por su parte, el equipo de Eduardo Coudet sufrió un duro golpe en el final del semestre, en la previa de lo que será la última fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana ante Blooming de Bolivia, el miércoles en el estadio Monumental.

Fuente: NA.

El minuto a minuto de River Plate vs Belgrano