Habrá 4 campeones del mundo en semifinales por tercera vez en la historia: cuáles fueron las otras dos
Con Argentina, Francia, España e Inglaterra, quedaron definidas las semifinales del Mundial 2026 con cuatro equipos que ya saben cuánto pesa la Copa.
Este sábado por la noche (la madrugada del domingo en suelo argento), finalizaron los cuartos de final del Mundial 2026 con el sufrido triunfo de la Selección argentina por 3-1 sobre Suiza. Unas horas antes, Inglaterra le había ganado a Noruega, mientras que el jueves Francia había vencido a Marruecos y el viernes España hizo lo propio contra Bélgica.
De este modo, quedaron definidas las semifinales: el próximo martes desde las 16.00 Les Bleus y la Furia se verán las caras en el AT&T Stadium de Arlington, Texas (Dallas), mientras que la Albiceleste y los Tres Leones chocarán el miércoles a la misma hora en el Mercedes-Benz Stadium en Atlanta, Georgia.
Una curiosidad de esta anteúltima llave eliminatoria contará con cuatro equipos que ya salieron campeones del mundo: 3 veces lo hicieron los rioplatenses (1978, 1986 y 2022), 2 los galos (1998 y 2018), 1 vez los británicos (1966) y 1 los ibéricos (2010). Es la tercera oportunidad que sucede algo así en el certamen y la primera vez en 36 años.
México 1970 e Italia 1990, las otras semifinales con 4 campeones del Mundo
La última vez que los 4 semifinalistas eran campeones del mundo fue en Italia 1990. En aquella ocasión, Argentina superó a la selección anfitriona (ganó 4-3 en los penales tras igualar 1-1 en tiempo reglamentario), mientras que Alemania, a la postre campeona, eliminó por la misma vía a Inglaterra.
La anterior y primera vez que se dio había sido en México 1970. En dicha edición, la Brasil de Pelé, que levantaría su tercera Jules Rimet, venció 3-1 a Uruguay en semis, mientras que Italia se impuso 4-3 sobre Alemania.