Habrá 4 campeones del mundo en semifinales por tercera vez en la historia: cuáles fueron las otras dos

Con Argentina, Francia, España e Inglaterra, quedaron definidas las semifinales del Mundial 2026 con cuatro equipos que ya saben cuánto pesa la Copa.

De este modo, quedaron definidas las semifinales: el próximo martes desde las 16.00 Les Bleus y la Furia se verán las caras en el AT&T Stadium de Arlington, Texas (Dallas), mientras que la Albiceleste y los Tres Leones chocarán el miércoles a la misma hora en el Mercedes-Benz Stadium en Atlanta, Georgia.

El cuadro de semifinales del Mundial 2026. FIFA Una curiosidad de esta anteúltima llave eliminatoria contará con cuatro equipos que ya salieron campeones del mundo: 3 veces lo hicieron los rioplatenses (1978, 1986 y 2022), 2 los galos (1998 y 2018), 1 vez los británicos (1966) y 1 los ibéricos (2010). Es la tercera oportunidad que sucede algo así en el certamen y la primera vez en 36 años.

México 1970 e Italia 1990, las otras semifinales con 4 campeones del Mundo La última vez que los 4 semifinalistas eran campeones del mundo fue en Italia 1990. En aquella ocasión, Argentina superó a la selección anfitriona (ganó 4-3 en los penales tras igualar 1-1 en tiempo reglamentario), mientras que Alemania, a la postre campeona, eliminó por la misma vía a Inglaterra.