Con goles de Mbappé y Dembélé, Francia derrotó 2-0 a Marruecos y está en semifinales del Mundial

Igual que hace cuatro años en Qatar, Francia volvió a imponerse a Marruecos por 2-0 , pero esta vez en los cuartos de final, con goles de Kylian Mbappé y de Ousmane Dembélé, ambos en el segundo tiempo de un partido jugado este jueves que prometía venganza pero que acabó marcado por la pasividad de los Leones del Atlas.

Francia , primer semifinalista de esta Copa del Mundo, ya espera rival entre España y Bélgica, que se enfrentan este viernes en Los Ángeles.

Sin su máximo goleador, el lesionado Ismael Saibari, y sin que su reemplazo -Soufiane Rahimi- haya convencido a Mohamed Ouahbi, Marruecos saltó al Gillette Stadium de Boston queriendo emular el partido que Paraguay libró contra Francia en los octavos de final.

Bloque bajo y defensa cerrada para resistir sin encajar e ir ganando vida con el paso de los minutos. La fórmula con la que los paraguayos derrotaron a Alemania y frustraron a Francia .

Francia dominó las acciones y generó las situaciones más claras en el primer tiempo, pero se encontró una y otra vez con un enorme Yassine Bounou. El arquero marroquí le ahogó el grito de gol en varias oportunidades a Kylian Mbappé y se convirtió en la gran figura de la primera parte.

Duelo de figuras. Kylian Mbappe, la gran estrella de Francia, intenta arrebatarle el balón a Achraf Hakimi, el formidable lateral de Marruecos.

Los dirigidos por Didier Deschamps manejaron la pelota y jugaron casi siempre en campo rival, mientras Marruecos resistió con orden e intentó aprovechar la velocidad de Brahim Díaz para lastimar de contraataque.

La polémica llegó a los 26 minutos, cuando el árbitro Facundo Tello sancionó penal para Francia por una supuesta infracción de Noussair Mazraoui sobre Mbappé, quien comenzó a tirarse antes de que lo toque el defensor marroquí. Sin embargo, el propio delantero se hizo cargo de la ejecución y volvió a encontrarse con Bounou, que adivinó la intención y se quedó con el remate para mantener el 0-0.

Así fue el penal atajado por Bono a Mbappé

Bono le ganó el duelo a Mbappé en el penal DSports

Ese penal no fue la única oportunidad de los franceses. Mientras Marruecos ni siquiera se acercó al arco de Mike Maignan, Dayot Upamecano, de cabeza; Lucas Digne, con un envenenado disparo al travesaño desde fuera del área; o Désiré Doué, en un mano a mano con Bounou, estuvieron cerca de adelantar a los 'Bleus'.

Al descanso, con 0-0, Marruecos había logrado copiar el guion paraguayo y obtenía el mismo resultado.

Marruecos comenzó la segunda mitad con la misma idea: aferrado a mantener la portería a cero el mayor tiempo posible. Jugando con fuego.

Esta vez no le funcionó. En el minuto 60, Mbappé recibió un balón en la esquina del área y, rodeado de cuatro marroquíes, encontró un espacio imposible para Bounou, sacándose la espina del penalti fallado y lavando su error para Francia.

Mbappé se tomó revancha y puso el 1-0 para Francia

Gol de Mbappé para el 1-0 de Francia vs Marruecos DSports

Francia aprovechó el boquete en la resistencia marroquí para hacer el segundo seis minutos después. Fue un contragolpe de pizarra que culminó Ousmane Dembélé con un derechazo desde fuera del área, tras los pases de Mbappé y Michael Olise. Demoledor.

Dembélé pegó otro golpe en un momento clave y 2-0

Dembélé puso el 2-0 de Francia ante Marruecos DSports

Tuvieron que verse eliminados los marroquíes para reaccionar. Se echaron arriba, con su primer disparo entre los tres palos que no llegó hasta el minuto 83, de Azzedine Ounahi, que Mike Maignan sacó sin dificultades.

Minutos antes Deschamps había sustituido a Mbappé, al que se le vio en el banco de suplentes con una bolsa de hielo en el tobillo derecho.

Con el 2-0 terminó el partido. Marruecos se despide tras tropezar con la misma piedra que hace cuatro años. Los Leones del Atlas ya pasaron a la historia como primera selección africana semifinalista en un Mundial y dos veces en cuartos de final, pero no dio para más.

Fuente: EFE.

El minuto a minuto de Francia vs Marruecos