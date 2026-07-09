Error del VAR argentino: el video que demuestra que Mbappé se tiró y no era penal para Francia

A Francia le cobraron un penal por una presunta falta a Mbappé en el área. Sin embargo, la misma no existió, ya que el goleador se estaba cayendo desde antes.

El VAR convalidó un penal para Francia por una falta a Mbappé que no fue.

Una fuerte polémica se produjo este jueves en el choque entre Francia y Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026. Es que promediando los 25 minutos del primer tiempo, al regreso de la pausa de hidratación, el elenco europeo se encontró con un penal a favor por una presunta falta a Kylian Mbappé en el área.

La jugada parecía bastante clara en el campo de juego y fue sancionada inmediatamente por Facundo Tello. Sin embargo, debería haber sido revisada en los monitores, ya que en las repeticiones se pudo apreciar que no existió infracción sobre el delantero estrella de Les Bleus.

La toma que muestra que Mbappé se tiró en el penal para Francia Hay una cámara que muestra con bastante claridad que antes de que Noussair Mazraoui se tirara a barrer, Kiki ya se estaba tirando sin que nadie lo tocara, y que recién se produce un contacto cuando el goleador estaba en plena caída, por lo que no se debería haber cobrado la pena máxima y el 10 debería haber sido amonestado por simular.

Increíblemente, Hernán Mastrángelo, el encargado del VAR y que por protocolo revisó la acción en la cabina, decidió no llamar a Tello para que fuera a los monitores. Si lo hubiera hecho, el fallo tendría que haber sido retrotraído.