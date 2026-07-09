Escándalo en el Mundial: dos periodistas marroquíes se pelearon a los gritos en plena conferencia de Brahim Díaz

En la previa al duelo de cuartos ante Francia, la figura de Marruecos debió interrumpir su contacto con la prensa por una acalorada discusión que tensó la sala.

Lo que debía ser una conferencia de prensa rutinaria terminó convirtiéndose en uno de los momentos más insólitos del Mundial 2026. En la antesala del cruce entre Marruecos y Francia que abrirá los cuartos de final, dos periodistas marroquíes protagonizaron una fuerte discusión a los gritos mientras Brahim Díaz respondía preguntas.

El futbolista del Real Madrid contestaba con tranquilidad cuando el clima cambió por completo. Al parecer, uno de los cronistas levantó la mano para pedir la palabra y bloqueó el encuadre de la cámara de otro colega. Ese pequeño incidente fue suficiente para desatar una acalorada pelea en plena sala de prensa.

El episodio quedó registrado por uno de los presentes y rápidamente comenzó a viralizarse en redes sociales. Según los testigos, el reclamo por la cámara derivó en acusaciones cruzadas y ambos periodistas aseguraban que el otro les había dado patadas por debajo de las sillas, lo que hizo escalar todavía más la tensión.

Video: dos periodistas marroquíes se pelearon mientras Brahim Díaz hablaba en conferencia La pelea entre periodistas durante la conferencia de Bhahim Díaz antes del Francia-Marruecos. Video X: @JS_Grond Los gritos interrumpieron por completo la conferencia y obligaron a actuar al personal de seguridad para separar a los involucrados. Una vez que volvió la calma, los focos volvieron a Brahim Díaz, quien apeló al humor para romper el hielo. “Ya se me olvidó la pregunta”, soltó entre risas.