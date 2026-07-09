El alocado festejo de Marley en el Mundial 2026 donde se lo vio besando a otro hombre: el video

En las últimas horas se volvió viral el sorpresivo beso de Marley con otro hombre en plena tribuna tras el triunfo de Argentina.

Marley se encuentra cubriendo el Mundial 2026 por su programa, Por el mundo.

El agónico triunfo de Argentina ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 generó una ola de festejos tanto en el país como en el estadio de Atlanta, en Estados Unidos, donde miles de hinchas vivieron el partido con el corazón en la boca.

La Scaloneta perdía 2 a 0, pero logró dar vuelta el resultado de manera heroica en el cierre del encuentro. Los goles de Cuti Romero, Lionel Messi y el definitivo de Enzo Fernández en el tiempo de descuento desataron la locura de la gente.

Mirá el festejo de Francisco Delgado junto a Marley por el triunfo de la Selección Argentina En medio de esa euforia colectiva, las redes sociales se hicieron eco de un video que se volvió viral rápidamente: la descontrolada celebración de Marley en la tribuna, que incluyó un sorpresivo beso con otro hombre.

Quien lo acompañaba era Francisco Delgado. El exparticipante de Gran Hermano fue el encargado de mostrar el divertido momento a través de sus historias de Instagram, contagiado por la adrenalina de la clasificación a cuartos de final.