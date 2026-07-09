Ronnie Arias recordó el intenso vinculo que tenía con Ernestina País y lo primero que recordó tras su muerte: "Hoy y siempre"

El periodista recordó el éxito que compartieron en la televisión, las internas tras la partida de Jorge Guinzburg y el mensaje final que los unió.

Ronnie Arias abrió su corazón en una entrevista para evocar los momentos más brillantes de su compañera. / Captura TV Canva

La trágica muerte de Ernestina Pais generó una profunda conmoción en el ambiente del espectáculo local. En medio del dolor generalizado, quien se expresó por primera vez de manera pública fue Ronnie Arias, amigo histórico de la conductora, con quien mantuvo un recordado distanciamiento mediático durante años.

Los detalles de una amistad que nunca se volvió a unir Arias aprovechó una entrevista con Ángel de Brito en el canal de streaming Bondi para repasar el vínculo con la animadora, a quien llamaba "Ernesto" en la intimidad. "Ustedes saben que yo estuve muy peleado con Ernestina pero la vida hace que esas peleas de cartel se diluyan. Yo sé cuánto le afectó la muerte de Jorge", señaló con respecto a la ausencia de Jorge Guinzburg.

El periodista relató una emotiva conversación que mantuvo con la actriz Carla Peterson apenas conoció la noticia del accidente. Ante la consulta de su colega sobre lo primero que se le vino a la mente, su respuesta fue directa: "Le dije su risa, porque tenía una risa que llenaba todos los espacios".

Ernestina Pais y Ronnie Arias conformaron una de las duplas más dinámicas y recordadas de la televisión matutina. Archivo Al analizar las causas que quebraron la relación tras el éxito de Mañanas informales, Arias no dudó en adjudicar el conflicto a las presiones del medio y a las inseguridades compartidas en la dupla de conducción. "Yo lo que decía siempre a Ernesto era: 'loca, si hubieras bajado un cambio, todavía estábamos en el aire'", explicó.