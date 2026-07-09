Atención: confirmaron una importante modificación para la clásica mesaza de Mirtha Legrand

La Noche de Mirtha tendrá una importante modificación este fin de semana. Conocé qué pasará con el programa.

La Noche de Mirtha tendrá un cambio este fin de semana.

Mirtha Legrand volverá a ponerse al frente de una nueva edición de su clásica mesa y ya están confirmados los invitados que la acompañarán este sábado. La conductora recibirá a la actriz Marta González; al actor Juan Gil Navarro; a la modelo Gabriela Sari y al médico cardiólogo Mario Fitz Maurice.

En esta oportunidad, el programa tendrá una modificación importante en su emisión. A raíz del partido que disputará la Selección Argentina frente a Suiza, el ciclo cambiará de horario de manera excepcional.

El programa de Mirtha Legrand se emitirá en un horario diferente este fin de semana. Créditos: Archivo MDZ. Habitualmente, La Noche de Mirtha se emite los sábados a las 22 h por la pantalla de Eltrece. Sin embargo, este 11 de julio comenzará a las 20 h para adaptar la programación del canal al encuentro del seleccionado nacional.

Como ocurre en cada emisión, la histórica conductora encabezará una mesa en la que se debatirán distintos temas de actualidad junto a invitados provenientes de ámbitos muy diferentes, lo que promete una conversación con miradas diversas.