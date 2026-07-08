Joaquín Pantuso, el pastelero que trajo la tendencia de las frutas hiperrealistas a la Argentina: cómo son

Parecen frutas perfectas , pero en realidad son sofisticados postres de alta pastelería francesa . La tendencia que revolucionó las redes sociales y conquistó a celebridades internacionales ya puede probarse en la Ciudad de Buenos Aires gracias a la apuesta del pastelero argentino Joaquín Pantuso, quien decidió traer el fenómeno a la Argentina tras descubrirlo en Francia .

Las vitrinas de las pastelerías francesas llevan años sorprendiendo con una creación que desafía la vista. Se trata de Les Fruits , postres hiperrealistas que reproducen frutas con un nivel de detalle casi perfecto. Detrás de esta tendencia está el reconocido chef pastelero Cédric Grolet , quien convirtió estas piezas en una sensación mundial.

El concepto combina una fina cobertura de chocolate blanco con mousses, ganaches y frutas frescas de estación, logrando un equilibrio entre estética y sabor. Lejos de los postres excesivamente dulces, la propuesta busca resaltar la fruta como protagonista.

Fue precisamente esa filosofía la que cautivó a Joaquín Pantuso , fundador del café Jakarta , durante un viaje de estudios a Francia . "Lo que más me llamó la atención fue que era una pastelería sin gluten y sin excedente de azúcar”, dijo el chef pastelero, en diálogo con MDZ.

Pantuso estudió pastelería en el IAC y, gracias a un convenio de la institución, tuvo la oportunidad de viajar a Francia junto al consagrado chef Osvaldo Gross . Allí, se vio cautivado por la pastelería francesa: “Está donde está por el nivel de detalle. No hace falta agregar exceso de azúcar para lograr un gran sabor. También están la estética, los colores y las técnicas. Todo eso hace la diferencia".

Tatiana Colángelo/MDZ

Durante su paso por Francia, Pantuso conoció la obra de Cédric Grolet y tuvo claro que quería replicar esa experiencia en Argentina. "Cuando lo probé dije: 'Quiero llevar esto al país de alguna manera'", recordó.

Ya de regreso en el país, comenzó a perfeccionarse para desarrollar una versión propia de estas frutas hiperrealistas utilizando únicamente frutas frescas de estación.

Cómo es el proceso para conseguir una fruta realista

Detrás de cada pieza hay un proceso artesanal que demanda tiempo y precisión. La elaboración requiere aproximadamente tres días. "Es pastelería en forma de fruta. Trabajamos con ganache de chocolate y fruta natural; no utilizamos fruta congelada", explicó el pastelero a MDZ.

Joaquín Pantuso trajo la tendencia de las frutas hiperrealistas a la Argentina. Tatiana Colángelo/MDZ

Ahora bien, el proceso es el siguiente: “El primer día se hace la ganache. Hay ganaches que llevan tomillo o albahaca y se dejan macerando unas 12 horas. El segundo día se trabaja la fruta; como no utilizo fruta congelada, se cocina. Y el tercer día, algunas se moldean a mano”.

El resultado es un postre que engaña al ojo pero sorprende aún más al paladar. "Muchos llegan porque las vieron en redes sociales. Cuando las prueban se sorprenden de que no tengan exceso de azúcar y, aun así, sean muy dulces", contó.

Entre las variedades más elegidas aparecen la frambuesa, el mango y el arándano, este último con un sabor que muchos comparan con un cheesecake. Sin embargo, Pantuso elige a otras frutas: “Me gustan más las frutas ácidas. El maracuyá y el limón son mis preferidas. De hecho, el limón fue la primera fruta que hice cuando traje esta tendencia al país”.

De Mirtha Legrand a los Martín Fierro

El fenómeno de Les Fruits no tardó en llamar la atención. Gracias a sus creaciones, Pantuso fue invitado a preparar un postre en la mesa de Mirtha Legrand y también participó de los Martín Fierro de la Moda. "Fue algo que nunca imaginé. Todos los que las probaron quedaron sorprendidos y muchos preguntaban dónde podían conseguirlas", aseguró.

Joaquín Pantuso tuvo la oportunidad de llevar sus postres a la "Mesaza" de Mirtha Legrand. Instagram @joaquinpantuso

Ahora, su próximo objetivo es claro: dejar atrás el formato de cafetería para abrir una boutique especializada exclusivamente en pastelería francesa.

Dónde conseguir las frutas hiperrealistas

Actualmente, Les Fruits pueden conseguirse en Jakarta, ubicado en Nicaragua 5606, en el barrio porteño de Palermo, únicamente mediante reserva previa debido a que cada pieza requiere tres días de elaboración artesanal. Sin embargo, el local también cuenta con locales y una carta de café de especialidad, otras opciones de pastelería francesa y brunch.