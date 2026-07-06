Del convento a la televisión: la historia de la Hermana Verónica, la sucesora de Bernarda en elGourmet

Esta semana, se estrena en elGourmet un nuevo ciclo de cocina de la mano de una anfitriona auténtica y sorprendente. Se trata de la Hermana Verónica , la religiosa a prueba de todo que tiene el desafío de ser la sucesora de la Hermana Bernarda en la pantalla chica. A lo largo de 20 episodios -que se emitirán de lunes a viernes a partir de este 6 de julio- Verónica Evangelina Prieto abrirá las puertas de su convento para compartir con los televidentes recetas sencillas, sabrosas y accesibles, mientras irá develando su divertida y genuina personalidad.

Verónica nació en el barrio porteño de Belgrano. Creció yendo los domingos en familia a alentar a River Plate al Estadio Más Monumental. De chica, aprendió a tocar la guitarra y el piano; iba a ver los recitales de sus artistas favoritos. A la hora de elegir qué carrera seguir, decidió estudiar Geografía, pero descubrió su verdadera vocación -la religiosa- tiempo después, a los 21 años. Sin embargo, nunca se alejó de todo aquello que la supo hacer feliz en su juventud. Al contrario, según contó la Hermana , encontró en la religión “la enseñanza, la misión y el vínculo humano una manera de construir comunidad”.

Fue de niña, en su casa, cuando nació su amor por la cocina . Verónica observaba a su madre preparar pastas y a su padre dedicarse a la panadería y las facturas. No obstante, cuando se abocó a la religión y se fue a vivir a un convento, desarrolló su faceta culinaria a otro nivel. Allí, tendría el tiempo que necesitaba para practicar las recetas que le gustaban y aquellas recetas que las Hermanas extranjeras le enseñaban. Encontró, entonces, en la cocina, una forma de vivir en comunidad, de compartir y dar amor.

En una entrevista exclusiva con MDZ , la Hermana Verónica , que debuta este lunes en la televisión de la mano del nuevo ciclo de elGourmet, contó que se siente entusiasmada por esta nueva etapa. Además, explicó cuál considera que es el vínculo entre la religión y la cocina, y reflexionó sobre los estereotipos sobre las Hermanas que deben quedar atrás.

De lunes a viernes, a las 18:00 h (ARG) / 17:00 h (CHI), la Hermana Verónica estará en la pantalla de elGourmet compartiendo sus recetas.

- ¿Cómo surgió la propuesta de conducir el ciclo en elGourmet? ¿Cómo te encontraste con esta faceta? - Es la primera vez que estoy en la tele, no lo puedo creer todavía. Fue a través de una amiga que conocía a otra amiga, quien le dijo: "Mirá, ¿sabés que en elGourmet están buscando una hermana que cocine? Vos que conocés tantas monjas y curas, ¿no conocés alguna hermana que cocine?". Y ella le dijo: "¡Obvio que conozco! Conozco a Verito". Ahí me pasó el contacto y empezamos a charlar.

Tuve muchas entrevistas y después, finalmente, el casting. Pero cuando hice el casting, la verdad, no pensé que me iban a llamar. Esa es la verdad. Hice una receta para mí muy querida. Salió riquísima. Pero fue una sorpresa cuando me invitaron. Verónica me dijo: "Vero, ¿te gustaría? Estás invitada a grabar una serie". Y yo dije: "What? What?".

- ¿Tus hermanas te apoyaron?

- Sí, totalmente. Sobre todo, por el espacio físico y por el tiempo, porque estuve esas dos semanas prácticamente ausente de la comunidad. Pero bueno, ellas también participaron de alguna forma de todo.

- ¿Cómo te sentiste cuando te enteraste que ibas a conducir el ciclo?

- Para mí fue una sorpresa. No lo podía creer, quedé de boca abierta. Pero bueno, muy agradecida a Dios y a elGourmet por la oportunidad. Ser la heredera de la hermana Bernarda es un montón. Por supuesto, en cuanto al profesionalismo yo no le llego ni a la punta de los talones porque ella era una grosa total. Creo que ella marcó un rumbo en elGourmet sobre una hermana que cocina. Y bueno, acá estoy yo, que también cocino rico, así que espero que al público le guste el programa y, sobre todo, transmitir a Dios a través de la cocina.

La Hermana Verónica tiene una personalidad fresca, genuina y cálida. Gentileza elGourmet

- ¿Cuándo surgió tu vínculo con la cocina? ¿Cuándo arrancaste a cocinar?

- Yo empecé a cocinar de chiquita porque me gustaba mucho lo que mi mamá hacía y quería imitar las recetas, aprender a hacer lo que ella hacía. Mi mamá era una genia con las pastas, hacía unas pastas fantásticas, y mi papá hacía todo lo que es panadería y facturas.

Desde chica estuve al lado de mamá, viendo cómo se hace esto, cómo se hace lo otro. Después, en un momento, mi papá perdió el trabajo, así que mi mamá salió a trabajar y yo tuve que entrar en la cocina directamente.

Me especialicé en el monasterio porque fui encargada de la cocina durante muchos años, hasta hoy. Y bueno, cocinar para la comunidad me dio la oportunidad de tener el tiempo para aprender un montón de cosas nuevas, sobre todo postres y dulces. Aprendí en el convento. Por supuesto, todo lo que es repostería requiere de mucha práctica: hacer las cosas una y otra vez hasta que sale. Eso me lo dio el convento, gracias a Dios.

- Viajaste mucho y fuiste aprendiendo las comidas típicas de cada lugar, ¿no?

- Sí, sí. Viví tres años en Estados Unidos y me traje un montón de recetas de allá. Las amo. Y, en Brasil, viví cinco años. Pero, además, en el convento ha habido hermanas filipinas, coreanas, alemanas y brasileñas. Entonces, todas esas recetas también están incorporadas dentro del menú del convento y a las hermanas les encantan. Hay comidas de Filipinas, de Corea, de Brasil y también de Alemania que siempre están presentes.

- ¿Cuál es la comida extranjera que más te gusta?

- Me encanta la comida coreana. El bulgogi y el tangsuyuk coreano me encantan.

- ¿Cuál es para vos la relación entre la comida y la fe?

- Están totalmente relacionadas porque Dios se relaciona con nosotros a través de la comida en cualquier religión. Cuando Jesús se tuvo que ir el Jueves Santo, dijo: "Yo me quedo en el pan y en el vino". Podría haberse quedado en cualquier cosa, pero quiso quedarse en la comida. Y en la Última Cena hace su acto de entrega mayor.

La Hermana Verónica quiere desmitificar los estereotipos y mostrar que se puede ser religioso sin dejar atrás las aficiones. Gentileza elGourmet

Lo mismo para los judíos: el paso del Mar Rojo está relacionado con la comida. Lo mismo para los musulmanes y para todas las religiones. La comida es una forma de relacionarse con Dios y también con las personas que uno ama. Cuando vos amás a alguien y alguien viene a visitarte, por supuesto tiene que haber comida de por medio. Y si estamos en una fiesta, la comida no falta. Así que la comida es re importante para compartir, celebrar, brindar amor y decir: "Te quiero, te amo y te cuido".

- Además, te gusta el rock y cantás en el programa. ¿Cómo convive la música con tu misión y estilo de vida?

- La música nos transporta, ¿verdad? Tiene esa capacidad de llevarnos a Dios, de conectarnos con él. Yo toco dos instrumentos y rezo todos los días. Una hora de nuestras cinco horas de oración es con canto, con música. Entonces, la música ocupa un lugar muy importante en mi vida. Y bueno, me gustan todos los tipos de música. Yo escucho folclore, escucho rock, escucho música en inglés, música romántica, que me recuerda a mi madre, y música cristiana, por supuesto.

- Siendo una persona que, de alguna forma, deja atrás el estereotipo de una Hermana, ¿qué mensaje te gustaría dar en este programa?

- Sí, de hecho las Hermanas nos ocupamos de muchas cosas. Me gustaría que el programa fuese un medio para desmitificar un poco la figura religiosa o el estereotipo que se tiene de la hermanita dulce y calladita. Yo soy todo lo contrario. Y también me gustaría mostrar que las hermanas somos personas que hacemos muchas otras cosas, tenemos muchos intereses, como cualquier otra persona, y eso no está en contradicción con Dios para nada; al contrario, tampoco con el amor.

Y bueno, me gustaría que, al cocinar, cuando las personas vean las recetas, también puedan disfrutar del mensaje espiritual que hay detrás. Siempre todas las recetas tienen algo sobre Dios, una historia, un Evangelio o alguna reflexión, y que eso también lo disfruten y les guste.

Cuándo y dónde ver el ciclo de la Hermana Verónica

El ciclo de la Hermana Verónica llega este lunes 6 de julio a la pantalla de elGourmet. El ciclo -de 20 episodios- se emitirá de lunes a viernes a las 18:00 h (ARG) / 17:00 h (CHI).