De vampiro inmortal a estrella de rock: Sam Reid adelantó cómo será su regreso en The Vampire Lestat

Después de dos exitosas temporadas de Entrevista con el vampiro , el entrañable y polémico Lestat De Lioncourt (Sam Reid) vuelve a la pantalla de AMC, esta vez, de la mano de The Vampire Lestat . Próximamente, seremos testigos de la historia de uno de los personajes más célebres del universo de Anne Rice, tomando el control de la narrativa y contando su propia versión de los hechos en una nueva serie original.

En agosto, llegará a la Argentina The Vampire Lestat , la nueva serie de AMC que sigue la historia del escandaloso vampiro Lestat De Lioncourt, interpretado por el actor australiano Sam Reid. En la serie, que se estrenó el 7 de junio en Estados Unidos y España, Lestat responde al retrato que Pointe du Lac (Jacob Anderson) hizo de él en Entrevista con el vampiro y muestra su faceta más excéntrica.

En una fusión entre horror gótico, glam rock, sangre y drama sobrenatural, la serie nos muestra, a lo largo de 7 capítulos, una nueva faceta de Lestat: un vampiro rockero que se convierte en estrella mundial. De esta forma, la tira dirigida por Rolin Jones y Craig Zisk explora el precio de la fama, la inmortalidad y el deseo.

“Pero detrás de la fama, los conciertos y el caos mediático, emerge una historia mucho más profunda. Mientras conquista al público en el presente, Lestat revive sus orígenes como vampiro en la Francia del siglo XVIII: sus primeros amores, sus pérdidas y los secretos que moldearon al monstruo encantador que todos conocen”, reza la sinopsis oficial.

En ese marco, en una entrevista exclusiva con MDZ , Sam Reid habló sobre el regreso del escandaloso vampiro, la presión de interpretar a un ícono del universo de Anne Rice y sus expectativas por el estreno en Argentina.

Lestat de Lioncourt no es un vampiro cualquiera. Es uno de los personajes más emblemáticos de la literatura fantástica moderna y una figura central dentro de las Crónicas Vampíricas de Anne Rice. Por eso, asumir el papel implicó un desafío importante para Sam Reid. "Sentí presión para poder estar a la altura de un personaje tan maravilloso y tan complejamente construido”, sostuvo y puntualizó: “La presión externa de asumir el papel que existe en la mente de las personas nunca desaparece realmente. Pero, como yo mismo tengo esa propia presión y me la impongo a mí mismo, es algo que puedo mitigar bastante fácilmente”.

Asimismo, el actor explicó que la profundidad del guion escrito por Rolin Jones fue clave para afrontar el desafío. "Sabía que iba a ser uno de esos trabajos en los que realmente tienes que bajar la cabeza, desaparecer y concentrarte completamente en el personaje", confesó a MDZ.

Sin embargo, más allá de las expectativas de los fanáticos y del peso histórico del personaje, Reid destacó el privilegio que representa formar parte de un universo que admira profundamente. "Es extremadamente emocionante. Es una experiencia muy alegre y muy privilegiada trabajar en algo que realmente amas", afirmó.

De vampiro inmortal a estrella de rock

La nueva serie de AMC presenta una faceta inédita de Lestat. Después de siglos de existencia, el vampiro decide convertirse en una estrella de rock mundial y utilizar la fama para responder a la imagen que otros construyeron sobre él.

“Recuerdo particularmente leer los libros y las escenas en el teatro, el Théâtre des Vampires, y cuando está incluso actuando, haciendo comedia, eso realmente me dio una visión extraordinaria del personaje. Así que, para el momento en que lo ves como una estrella de rock, sientes como si fuera solo una extensión de eso. Así que fue realmente divertido volver a sumergirse en esas cosas y continuar mostrándolo como él, como su ser más verdadero, que es el artista; lo cual no es necesariamente su ser verdadero, pero es probablemente un lugar donde se siente más cómodo”, expresó Sam sobre la faceta rockera de Lestat.

Sobre el próximo estreno en Argentina, Reid se mostró sorprendido al enterarse del fuerte vínculo que el público local tiene con las historias de vampiros y reflexionó sobre el papel que pueden cumplir las ficciones en el contexto actual. "Estamos viviendo tiempos muy oscuros y es importante tener lugares a los que escapar y sentirse seguro", consideró.

Sam Reid, protagonista de The Vampire Lestat. AMC

Para el actor, The Vampire Lestat puede funcionar como una experiencia emocional que permita a los espectadores desconectarse momentáneamente de la realidad. "Espero que sea un hermoso consuelo para la gente. Un lugar donde puedan jugar con su imaginación, vivir emociones intensas y luego regresar a su vida cotidiana. Nosotros nos divertimos mucho haciéndola y espero que eso llegue también a la audiencia", concluyó.

Dónde y cuándo ver The Vampire Lestat en Argentina

The Vampire Lestat llegará a la Argentina a través de la pantalla de AMC en agosto. Por el momento, el estreno de la serie no tiene fecha confirmada.

La serie The Vampire Lestat se estrenará en Argentina en agosto. AMC

El elenco de The Vampire Lestat

El elenco está encabezado por Sam Reid como Lestat de Lioncourt, acompañado por Jacob Anderson, Eric Bogosian, Delainey Hayles, Assad Zaman y Ben Daniels. Además, Sheila Atim se incorpora como Akasha, la legendaria Reina de los Condenados, una figura que promete llevar el universo vampírico hacia una escala todavía más oscura y mitológica.