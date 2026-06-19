PAMI: qué credenciales siguen vigentes y qué pasa con la tarjeta plástica

En medio de la digitalización de sus servicios, el Programa de Atención Médica Integral ( PAMI ) actualizó el sistema de credenciales válidas para jubilados y pensionados. La medida busca simplificar trámites y garantizar el acceso a prestaciones médicas, aunque todavía genera dudas entre los afiliados sobre qué documentación sigue siendo válida.

Según confirmó el organismo, actualmente existen cuatro tipos de credenciales habilitadas para realizar trámites, atenderse con profesionales o retirar medicamentos en farmacias. Estas son la credencial digital, la credencial provisoria con código QR, la credencial provisoria ticket y la tradicional tarjeta plástica.

Uno de los cambios más relevantes es que la credencial física dejó de emitirse. Sin embargo, quienes aún la conservan pueden seguir utilizándola con total normalidad.

Desde PAMI aclararon que no es necesario reemplazarla de manera urgente, aunque recomiendan migrar a formatos digitales o actualizados para evitar inconvenientes a futuro.

La credencial digital, disponible a través de la aplicación “Mi PAMI”, se posiciona como la alternativa principal. Permite validar datos en tiempo real y evita la necesidad de portar documentación física.

Por otro lado, la credencial provisoria con código QR puede descargarse desde la web oficial, imprimirse y utilizarse con la misma validez que el resto de los formatos. Este sistema reemplaza a versiones anteriores que ya no están vigentes por no contar con mecanismos de verificación actualizados.

También continúa disponible la credencial provisoria ticket, que se obtiene en terminales de autogestión ubicadas en agencias del organismo, una opción clave para quienes no utilizan herramientas digitales.

PAMI informó que quedaron fuera de circulación las credenciales provisorias sin código QR y los modelos antiguos. Utilizar estos formatos puede generar rechazos en la atención o demoras en los trámites, por lo que se recomienda actualizarlos cuanto antes.

El nuevo esquema busca ofrecer múltiples alternativas para garantizar que todos los afiliados puedan identificarse, independientemente de su acceso a la tecnología. Además, el organismo recordó que ningún prestador puede negar la atención por no contar con la aplicación móvil, ya que todos los formatos vigentes tienen la misma validez.