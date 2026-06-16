Clínicas y prestadores del PAMI suspenden la asignación de turnos y peligra la atención programada por reclamos económicos

Se trata de una medida originada por la falta de actualización arancelaria de los servicios. Las cámaras de salud cuestionan al Gobierno. PAMI prevé convocarlos.

Como consecuencia del retraso en la actualización arancelaria, prestadores del PAMI empezaron a suspender la asignación de nuevos turnos a los afiliados en todo el país. Tal como adelantó MDZ hace un mes, las distintas cámaras de la salud no llegaron a un acuerdo con autoridades del Ministerio de Salud y responsables de la obra social, en el marco de su reclamo de recomposición de los valores de los servicios.

Las entidades sostienen que “hay un atraso arancelario del 102%” y que la última propuesta del Ejecutivo fue un 1,9% para junio y el mismo monto para julio, es decir por debajo de la última medición de inflación del INDEC.

Ante este escenario, la Cámara de Prestadores de Salud de la Seguridad Social (CAPRESS) confirmó la reducción de las atenciones, mediante la suspensión de las asignaciones y otorgamientos de nuevos turnos en los consultorios externos en todas las especialidades.

“Sin una recomposición urgente de los valores y la regularización de los pagos adeudados, las instituciones no pueden afrontar la compra de insumos críticos ni cumplir con las obligaciones salariales y honorarios profesionales. Ratificamos que estas medidas buscan garantizar la continuidad mínima de los servicios y evitar el colapso del sistema. Hacemos responsable al Estado nacional por el impacto sanitario que esta situación genera en los afiliados al PAMI”, explicaron desde la institución.

A su vez, adelantaron que las próximas medidas “serán tendientes a la suspensión de atención programada en consultorios externos, manteniendo únicamente el seguimiento de pacientes con patologías crónicas críticas preexistentes y la suspensión por tiempo indeterminado de la realización de cirugías y procedimientos programados no de urgencia”.