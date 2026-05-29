Clínicas y prestadores del PAMI postergarán atenciones en todo el país, en medio del conflicto con el Gobierno

Ante la falta de actualización arancelaria y la continuidad de los retrasos en los pagos, prestadores del PAMI empezarán a postergar las atenciones a los afiliados en todo el país a partir de la próxima semana.

Así lo informaron a MDZ fuentes empresariales, tras un cónclave realizado este viernes. Las distintas cámaras de la salud se reunieron la semana pasada con autoridades del Ministerio de Salud y en los últimos días con autoridades de la obra social, en el marco de su reclamo de recomposición de los valores de los servicios.

Las entidades afirman que “hay un atraso arancelario del 102%” y que la última propuesta del Ejecutivo fue un 1,9% para junio y el mismo monto para julio, es decir por debajo de la última medición de inflación del INDEC.

“Es insólito, no podemos dar servicio con los actuales valores”, recalcó una autoridad de una de las cámaras más representativas. A su vez, recuerdan que resta un porcentaje pendiente de la deuda que tiene PAMI, pese a que regularizó “parcialmente” algunos pagos

Ante este contexto, los prestadores unificaron criterios y comenzarán a postergar turnos, incluyendo cirugías programadas. “Todos los turnos que están previstos para junio se irán corriendo para julio, al menos. No los podemos afrontar, no hay forma. Por eso vamos ganando tiempo a la espera de encontrar alguna solución”, razonaron.

Consultados acerca de qué le expresaron las autoridades nacionales, respondieron que "de momento no hay posibilidad de una mejor propuesta" y que "todo depende del Ministerio de Economía".

Se agrava la crisis del PAMI

Los problemas económicos del PAMI repercuten todas las semanas, con conflictos diferentes. Hace 10 días, la Asociación de Profesionales de Programa de Atención Médica Integral y Afines (APPAMIA) emitió un comunicado informando la suspensión de las atenciones para los afiliados por deudas del organismo.

“En consideración de los incumplimientos del PAMI para con los odontólogos de cabecera y agravamiento de la situación desde marzo de este año con interrupción de la cadena de pagos de las retribuciones por capitación desde el mes de febrero de 2026 y restitución de las sumas por la provisión de prótesis a los afiliados de esa obra social, adelantadas por tales profesionales, desde el mes de diciembre de 2025 y la necesidad imperiosa de actualizar los valores de tales rubros, los odontólogos no pueden continuar con su trabajo ya que no cuentan con los recursos que debe abonar el PAMI”, habían precisado. A las pocas horas, fuentes de la obra social aclararon que se iba a saldar esa misma semana.

A mediados de abril se abrieron otros frentes de conflicto por deudas del PAMI con distintos sectores. Luego de semanas de silencio y tras reclamos a Luis Caputo, el ministro de Salud, Mario Lugones, afirmó por entonces que empezaban a saldar las deudas con los prestadores, tras frenarse las atenciones.

Lugones venía reclamando en los últimos meses por las deudas que se iban acumulando como consecuencia de la falta de fondos de parte del Ministerio de Economía. En el marco de ese malestar y concretas posibilidades de renuncias de Lugones, Caputo concedió una reunión para atender la crítica situación que atraviesa el PAMI.

En ese encuentro, se comprometieron a “avanzar en los próximos días en la resolución de los temas que tenían en agenda". En otras palabras, a definir de qué manera iban a aparecer los recursos para atender las principales deudas de la obra social.

Las cámaras de salud registraban entre 3 a 4 meses de deudas de parte de la obra social estatal, lo cual obliga a la creación de copagos, magros reintegros o discontinuar la prestación para los afiliados. Se estimaba una deuda de 500 mil millones de pesos.