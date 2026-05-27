PAMI paga más de $58.500 por mes: quiénes pueden solicitar el subsidio y qué requisitos piden

La obra social de los jubilados, PAMI , otorga un apoyo financiero mensual destinado a cubrir los costos de harinas y premezclas libres de gluten. Con la última actualización vigente, el beneficio busca garantizar el acceso a una alimentación adecuada para todas las personas afiliadas que tengan un diagnóstico confirmado de esta condición de salud.

El Ministerio de Salud de la Nación reguló el nuevo monto del subsidio económico, que se fijó en $58.560,98 mensuales. Esta asistencia económica se deposita de manera directa para aliviar el bolsillo de los afiliados que deben afrontar los altos costos de los productos aptos para personas con celiaquía (sin TACC).

El trámite es completamente gratuito y no requiere que el jubilado se traslade obligatoriamente si no puede hacerlo. La presentación de la solicitud puede ser efectuada por:

El subsidio para celíacos forma parte de las prestaciones especiales de PAMI. Foto: Shutterstock

Para habilitar el cobro mensual del subsidio , la obra social solicita la presentación de una serie de constancias médicas y personales obligatorias:

Identificación: documento Nacional de Identidad (DNI) vigente, credencial de afiliación a PAMI y el último recibo de cobro.

Resumen médico: historia clínica detallada donde conste la sintomatología del paciente.

Estudios específicos: resultados de los análisis serológicos (análisis de sangre con anticuerpos antigliadina y antiendomisio) y el informe histopatológico (resultado de la biopsia realizada mediante videoendoscopia digestiva alta).

Aval médico: certificación oficial del diagnóstico de la enfermedad celíaca, emitido de forma exclusiva por el médico especialista.

Cómo y dónde hacer el trámite

PAMI habilitó diferentes canales de atención, priorizando la modalidad a distancia para evitar que los afiliados tengan que trasladarse. La opción principal es el Trámite Web, el cual se puede gestionar de forma 100% digital desde cualquier celular, tablet o computadora ingresando a la plataforma oficial de la obra social. A través de este canal virtual, los usuarios pueden iniciar la solicitud, realizar reclamos o consultar el estado de su expediente en tiempo real.

Por otro lado, para quienes prefieran la atención tradicional, todavía se puede realizar este trámite de forma presencial directamente en las agencias locales del organismo. En este caso, para garantizar una mejor atención y evitar largas filas de espera, se recomienda ingresar previamente a la página oficial de la obra social y solicitar un turno online antes de asistir.