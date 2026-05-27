Jubilaciones, pensiones y AUH: así queda el calendario de Anses en junio de 2026

El calendario de pagos de Anses para junio incluye aumento, aguinaldo y fechas confirmadas para cada prestación.

El calendario de junio de Anses incluye aumento y medio aguinaldo para jubilados y pensionados. Foto: Prensa Anses

Conocer el calendario de pagos de Anses permite a jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones poder planificar su mes. En este contexto, es importante saber que el aumento para estos grupos será del 2,58%, en línea con la última inflación comunicada por el Indec correspondiente al mes de abril.

Al igual que todos los meses, el cronograma se divide según la terminación del DNI y el tipo de prestación. Además del incremento mensual, en esta oportunidad se le suma a las jubilaciones y pensiones el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC) o medio aguinaldo, lo que representa un gran alivio para el bolsillo.

Anses: cuánto cobra cada prestación en junio La Asignación Universal por Hijo (AUH) aumenta a $144.932 por mes y, en el caso de hijo con discapacidad, el monto se eleva a $471.915. Cabe recordar que, luego de las retenciones del 20% por la presentación de la Libreta AUH, los valores netos de cobro en mano quedan en $115.945,60 y $377.532 respectivamente. Además, algunas familias beneficiarias pueden sumar el saldo de la Tarjeta Alimentar y otros complementos vigentes según corresponda.

Anses Las prestaciones de Anses tendrán una suba del 2,58 por ciento durante junio. MDZ

Por su parte, el haber básico de los jubilados que perciben la mínima se posicionará en $403.317,99. Al sumarle el medio aguinaldo correspondiente de $201.658,99 junto con el bono de contingencia, el total general que van a cobrar durante el mes de junio se ubicará en los $674.976,98.