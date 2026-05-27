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Jubilaciones, pensiones y AUH: así queda el calendario de Anses en junio de 2026

El calendario de pagos de Anses para junio incluye aumento, aguinaldo y fechas confirmadas para cada prestación.

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El calendario de junio de Anses incluye aumento y medio aguinaldo para jubilados y pensionados. Foto: Prensa Anses

El calendario de junio de Anses incluye aumento y medio aguinaldo para jubilados y pensionados. Foto: Prensa Anses

Conocer el calendario de pagos de Anses permite a jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones poder planificar su mes. En este contexto, es importante saber que el aumento para estos grupos será del 2,58%, en línea con la última inflación comunicada por el Indec correspondiente al mes de abril.

Al igual que todos los meses, el cronograma se divide según la terminación del DNI y el tipo de prestación. Además del incremento mensual, en esta oportunidad se le suma a las jubilaciones y pensiones el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC) o medio aguinaldo, lo que representa un gran alivio para el bolsillo.

Anses: cuánto cobra cada prestación en junio

La Asignación Universal por Hijo (AUH) aumenta a $144.932 por mes y, en el caso de hijo con discapacidad, el monto se eleva a $471.915. Cabe recordar que, luego de las retenciones del 20% por la presentación de la Libreta AUH, los valores netos de cobro en mano quedan en $115.945,60 y $377.532 respectivamente. Además, algunas familias beneficiarias pueden sumar el saldo de la Tarjeta Alimentar y otros complementos vigentes según corresponda.

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Las prestaciones de Anses tendr&aacute;n una suba del 2,58 por ciento durante junio.

Las prestaciones de Anses tendrán una suba del 2,58 por ciento durante junio.

Por su parte, el haber básico de los jubilados que perciben la mínima se posicionará en $403.317,99. Al sumarle el medio aguinaldo correspondiente de $201.658,99 junto con el bono de contingencia, el total general que van a cobrar durante el mes de junio se ubicará en los $674.976,98.

En tanto, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) aumenta a $322.654,39 base, valor al que también se le deben acoplar los montos adicionales de la fecha por el bono y el aguinaldo. Finalmente, las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez reciben un básico de $282.322 antes de contabilizar los beneficios adicionales establecidos.

Calendario de pagos de junio

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo

  • DNI terminados en 0: lunes 8 de junio.

  • DNI terminados en 1: martes 9 de junio.

  • DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio.

  • DNI terminados en 3: jueves 11 de junio.

  • DNI terminados en 4: viernes 12 de junio.

  • DNI terminados en 5: martes 16 de junio.

  • DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio.

  • DNI terminados en 7: jueves 18 de junio.

  • DNI terminados en 8: viernes 19 de junio.

  • DNI terminados en 9: lunes 22 de junio.

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: martes 23 de junio.

  • DNI terminados en 2 y 3: miércoles 24 de junio.

  • DNI terminados en 4 y 5: jueves 25 de junio.

  • DNI terminados en 6 y 7: viernes 26 de junio.

  • DNI terminados en 8 y 9: lunes 29 de junio.

Asignación Universal por Hijo (AUH)

  • DNI terminados en 0: lunes 8 de junio.

  • DNI terminados en 1: martes 9 de junio.

  • DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio.

  • DNI terminados en 3: jueves 11 de junio.

  • DNI terminados en 4: viernes 12 de junio.

  • DNI terminados en 5: martes 16 de junio.

  • DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio.

  • DNI terminados en 7: jueves 18 de junio.

  • DNI terminados en 8: viernes 19 de junio.

  • DNI terminados en 9: lunes 22 de junio.

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