Jubilaciones, pensiones y AUH: así queda el calendario de Anses en junio de 2026
El calendario de pagos de Anses para junio incluye aumento, aguinaldo y fechas confirmadas para cada prestación.
Conocer el calendario de pagos de Anses permite a jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones poder planificar su mes. En este contexto, es importante saber que el aumento para estos grupos será del 2,58%, en línea con la última inflación comunicada por el Indec correspondiente al mes de abril.
Al igual que todos los meses, el cronograma se divide según la terminación del DNI y el tipo de prestación. Además del incremento mensual, en esta oportunidad se le suma a las jubilaciones y pensiones el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC) o medio aguinaldo, lo que representa un gran alivio para el bolsillo.
Anses: cuánto cobra cada prestación en junio
La Asignación Universal por Hijo (AUH) aumenta a $144.932 por mes y, en el caso de hijo con discapacidad, el monto se eleva a $471.915. Cabe recordar que, luego de las retenciones del 20% por la presentación de la Libreta AUH, los valores netos de cobro en mano quedan en $115.945,60 y $377.532 respectivamente. Además, algunas familias beneficiarias pueden sumar el saldo de la Tarjeta Alimentar y otros complementos vigentes según corresponda.
Por su parte, el haber básico de los jubilados que perciben la mínima se posicionará en $403.317,99. Al sumarle el medio aguinaldo correspondiente de $201.658,99 junto con el bono de contingencia, el total general que van a cobrar durante el mes de junio se ubicará en los $674.976,98.
En tanto, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) aumenta a $322.654,39 base, valor al que también se le deben acoplar los montos adicionales de la fecha por el bono y el aguinaldo. Finalmente, las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez reciben un básico de $282.322 antes de contabilizar los beneficios adicionales establecidos.
Calendario de pagos de junio
Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo
-
DNI terminados en 0: lunes 8 de junio.
DNI terminados en 1: martes 9 de junio.
DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio.
DNI terminados en 3: jueves 11 de junio.
DNI terminados en 4: viernes 12 de junio.
DNI terminados en 5: martes 16 de junio.
DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio.
DNI terminados en 7: jueves 18 de junio.
DNI terminados en 8: viernes 19 de junio.
DNI terminados en 9: lunes 22 de junio.
Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo
-
DNI terminados en 0 y 1: martes 23 de junio.
DNI terminados en 2 y 3: miércoles 24 de junio.
DNI terminados en 4 y 5: jueves 25 de junio.
DNI terminados en 6 y 7: viernes 26 de junio.
DNI terminados en 8 y 9: lunes 29 de junio.
Asignación Universal por Hijo (AUH)
-
DNI terminados en 0: lunes 8 de junio.
DNI terminados en 1: martes 9 de junio.
DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio.
DNI terminados en 3: jueves 11 de junio.
DNI terminados en 4: viernes 12 de junio.
DNI terminados en 5: martes 16 de junio.
DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio.
DNI terminados en 7: jueves 18 de junio.
DNI terminados en 8: viernes 19 de junio.
DNI terminados en 9: lunes 22 de junio.