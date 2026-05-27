Anses paga el aguinaldo en junio: cómo calcular cuánto cobrarán jubilados y pensionados

Para muchos jubilados, junio tiene un significado especial. No solamente por la llegada del invierno o por el movimiento habitual del calendario previsional. También porque aparece uno de los ingresos más esperados del semestre: el medio aguinaldo de Anses .

En un contexto donde cada aumento suele quedar rápidamente detrás de los precios, el cobro adicional funciona como un alivio importante para afrontar medicamentos, servicios, alimentos o deudas acumuladas.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que jubilados y pensionados volverán a percibir el Sueldo Anual Complementario junto con los haberes de junio de 2026. El pago llegará de manera automática, sin necesidad de realizar trámites extra, y alcanzará a quienes cobran jubilaciones, pensiones contributivas y otras prestaciones previsionales incluidas dentro del sistema nacional.

La fórmula utilizada para determinar el monto es la misma que se aplica en el sistema laboral formal . El medio aguinaldo equivale al 50% del haber mensual más alto percibido durante el semestre correspondiente. En este caso, se toman como referencia los ingresos cobrados entre enero y junio de 2026.

Eso significa que si durante esos meses hubo aumentos previsionales, bonos incorporados al haber o modificaciones en la jubilación mensual, se utilizará el valor más alto registrado para realizar el cálculo final.

Por ejemplo, si un jubilado percibió haberes variables durante el semestre y el monto más elevado fue el de junio, el aguinaldo representará la mitad exacta de ese ingreso. En cambio, los bonos extraordinarios no remunerativos que ANSES paga eventualmente por decisión del Gobierno no siempre son incluidos dentro de la base de cálculo del SAC.

El aguinaldo llega en medio de nuevas actualizaciones previsionales

El pago de junio llegará además con el impacto de la fórmula de movilidad vigente, que continúa ajustando jubilaciones y pensiones según la evolución mensual de la inflación informada por el INDEC. Durante los últimos meses, los haberes previsionales registraron incrementos mensuales automáticos, aunque distintos sectores de jubilados sostienen que los aumentos todavía resultan insuficientes frente al costo de vida.

En paralelo, el Gobierno mantiene la política de bonos complementarios para jubilaciones mínimas, aunque esos refuerzos extraordinarios dependen de decretos específicos y suelen confirmarse pocas semanas antes de cada pago.

La expectativa sobre el aguinaldo crece especialmente entre quienes cobran la mínima, donde cualquier ingreso adicional termina teniendo un impacto fuerte en la economía cotidiana. Muchos jubilados destinan ese dinero a gastos médicos, alquileres, alimentos o pagos atrasados que durante el año resultan difíciles de cubrir.

Cuándo se paga y quiénes lo reciben

Anses liquidará el medio aguinaldo junto con el calendario habitual de haberes de junio. Las fechas exactas dependerán de la terminación del DNI, tal como ocurre cada mes con jubilaciones y pensiones.

El beneficio alcanza a:

jubilados del SIPA;

pensionados;

beneficiarios de pensiones no contributivas;

titulares de pensiones derivadas.

En cambio, quienes perciben asignaciones sociales como AUH o Tarjeta Alimentar no cobran aguinaldo, ya que esos programas no contemplan el pago del Sueldo Anual Complementario.

Mientras miles de jubilados empiezan a revisar recibos y hacer cuentas, junio vuelve a convertirse en uno de los meses más sensibles para el bolsillo de los adultos mayores. El aguinaldo aparece, otra vez, como un ingreso clave en una economía donde cada aumento resulta insuficiente frente al avance constante de los precios.