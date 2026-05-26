La ayuda de Anses que muchos descubren tarde: quiénes pueden pedir la pensión por invalidez en 2026

En algunas oficinas de Anses la escena se repite bastante seguido. Personas con carpetas médicas, estudios, certificados y papeles doblados después de años de trámites. Muchos llegan agotados. Otros directamente porque ya no pueden seguir trabajando. En ese contexto, volvió a crecer el interés por la pensión no contributiva por invalidez.

El beneficio está pensado para quienes tienen una incapacidad laboral importante y no cuentan con aportes suficientes para acceder a una jubilación común. No hace falta haber trabajado en blanco durante años, pero sí demostrar que existe una limitación de salud que impide sostener una actividad laboral normal. Y ahí aparece una de las claves: la evaluación médica.

Uno de los requisitos principales es acreditar una incapacidad laboral del 66% o más. Eso se analiza mediante estudios clínicos, certificados y un documento fundamental: el Certificado Médico Oficial, conocido como CMO.

No alcanza solamente con presentar diagnósticos. El Estado también revisa la situación económica de quien hace el pedido . Ingresos familiares, propiedades, vehículos o cualquier otro dato patrimonial pueden influir en la resolución final del expediente.

En los últimos meses, además, hubo más controles. Después de revisiones internas y auditorías impulsadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), muchos trámites empezaron a analizarse con mayor detalle. Eso hizo que varias personas debieran actualizar estudios médicos o volver a presentar documentación complementaria.

Anses MDZ

Cómo se inicia el trámite

El primer paso suele ser actualizar los datos personales en Anses y conseguir turno para avanzar con la documentación médica. Después llega la parte más pesada: reunir estudios, historias clínicas y certificados que acrediten la situación de salud.

Hay personas que tardan semanas en completar todo. Otras, meses. Sobre todo cuando necesitan informes de hospitales públicos o especialistas. Por eso, quienes conocen el sistema recomiendan arrancar el trámite con tiempo y guardar copias de toda la documentación presentada.

Una vez iniciado el expediente, Andis evalúa cada caso de manera individual. No existe un plazo idéntico para todos porque depende de la complejidad médica y de si faltan o no documentos adicionales.

Cuánto se cobra en junio de 2026

La pensión equivale al 70% de una jubilación mínima y este mes supera los $240.000 contando el bono extraordinario que sigue vigente para haberes más bajos. El monto exacto puede variar según actualizaciones y adicionales.

Pero para muchas familias no se trata solamente de la plata. El acceso a cobertura médica y medicamentos también termina siendo decisivo. Hay tratamientos que se vuelven imposibles de sostener sin algún tipo de asistencia estatal.

En medio de una situación económica cada vez más complicada, las consultas volvieron a multiplicarse. No solo entre personas mayores. También aparecen adultos jóvenes con enfermedades crónicas, discapacidades o secuelas físicas que les dificultan conseguir trabajo estable. Y en muchos casos, la pensión termina funcionando como el único ingreso fijo después de años de incertidumbre.