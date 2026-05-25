Anses activa el pago del aguinaldo para jubilados: cuánto cobrarán en junio

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) confirmó que en junio de 2026 comenzará el pago del primer medio aguinaldo del año para jubilados, pensionados y titulares de pensiones no contributivas. El Sueldo Anual Complementario (SAC) se depositará junto con los haberes mensuales y llegará automáticamente a millones de beneficiarios en todo el país.

El organismo previsional mantiene durante este año el esquema de actualizaciones mensuales ligado a la inflación, por lo que el aguinaldo reflejará también los aumentos aplicados en el primer semestre de 2026. El monto variará según el ingreso de cada beneficiario y el mejor haber cobrado entre enero y junio.

Anses explicó que el cálculo del medio aguinaldo se realiza tomando el 50% del haber mensual más alto percibido durante el semestre. Para definir el monto, el organismo contempla:

En cambio, los bonos extraordinarios no remunerativos generalmente no forman parte del cálculo, salvo que exista una disposición oficial específica.

Quiénes recibirán el pago del aguinaldo en Anses

El beneficio alcanzará a distintos grupos del sistema previsional administrado por ANSES:

Jubilados nacionales

Pensionados

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC)

Madres de siete hijos con pensiones asistenciales

Beneficiarios de pensiones universales

Desde el organismo aclararon que no será necesario realizar trámites adicionales, ya que el dinero se acreditará directamente en la cuenta bancaria habitual de cada titular.

El calendario de pagos se organizará según la terminación del DNI y el nivel de ingresos de los beneficiarios. Se estima que el cronograma comenzará en los primeros días de junio para quienes perciben haberes mínimos, mientras que quienes cobran montos superiores recibirán el depósito hacia fines de mes.

Anses habilitará además en la plataforma Mi Anses el detalle completo de fechas, montos y liquidaciones para que cada beneficiario pueda consultar cuándo cobrará el aguinaldo y el haber correspondiente.

En paralelo, el organismo recordó que prestaciones sociales como la AUH, Tarjeta Alimentar o Potenciar Trabajo no reciben aguinaldo, ya que no tienen carácter salarial ni previsional.