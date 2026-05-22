Anses informó quiénes cobran este viernes: mirá tu DNI para saber si cobrás

Anses sigue con el calendario de pagos y este viernes 22 de mayo van a cobrar varios grupos. Como ocurre en la mayoría de las prestaciones, el dato importante es la terminación del DNI, aunque también siguen disponibles pagos que se abonan por período.

Este viernes aparece un cambio dentro del cronograma, porque ya no solo cobran jubilados de la mínima y titulares de asignaciones. También comienza el pago para jubilados y pensionados que superan el haber mínimo, además de la Prestación por Desempleo.

Este viernes cobrarán los jubilados y pensionados que superan el haber mínimo y tienen DNI terminado en 0 y 1. También recibirán el pago los titulares de AUH, Asignación Familiar por Hijo y Asignación por Embarazo con documento finalizado en 9.

Además, Anses pagará la Prestación por Desempleo a las personas con DNI terminado en 0 y 1 .

El calendario de pagos de mayo suma este viernes el inicio de Desempleo.

Pagos que siguen abiertos por período

Pagos que siguen abiertos por período

También siguen abiertas las Asignaciones de Pago Único, que incluyen Matrimonio, Nacimiento y Adopción. Estas ayudas se pagan para todas las terminaciones de DNI entre el 12 de mayo y el 10 de junio.

A su vez, las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas se cobran entre el 11 de mayo y el 10 de junio. En este caso, no importa la terminación del documento.