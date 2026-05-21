Anses: cómo jubilarse si no llegás a cumplir con los 30 años de aportes

Miles de argentinos que están cerca de la edad jubilatoria enfrentan una preocupación creciente: no alcanzar los 30 años de aportes exigidos por el sistema previsional de Anses para acceder a una jubilación ordinaria. Tras el fin de la moratoria previsional impulsada por la Ley 27.705, muchas personas buscan alternativas para no quedar fuera del sistema.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) mantiene algunas herramientas para quienes todavía necesitan regularizar aportes o acceder a un ingreso previsional, aunque las condiciones cambiaron significativamente desde marzo de 2025.

La moratoria permitía que personas en edad jubilatoria pudieran completar los años faltantes de aportes mediante un plan de pagos descontado de sus haberes. Con el vencimiento del régimen, ya no es posible acceder a esa modalidad para nuevos beneficiarios.

Sin embargo, Anses mantiene vigente un esquema destinado a trabajadores que aún no alcanzaron la edad jubilatoria pero saben que no llegarán a los 30 años de aportes. Este mecanismo permite regularizar períodos adeudados de manera anticipada.

El denominado Plan de Pago de Deuda Previsional está dirigido a:

Mujeres de entre 50 y 59 años

Hombres de entre 55 y 64 años

La condición principal es encontrarse trabajando actualmente, ya sea en relación de dependencia, como monotributista o autónomo. El sistema permite cancelar aportes faltantes hasta marzo de 2012 mediante Volantes Electrónicos de Pago (VEP).

La alternativa para quienes no pueden jubilarse

Para las personas que ya alcanzaron la edad jubilatoria y no reúnen los aportes necesarios, la principal alternativa es acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Este beneficio equivale al 80% de la jubilación mínima y está destinado a mayores de 65 años que no cuentan con una jubilación contributiva. Además, incluye cobertura médica a través de PAMI y acceso a asignaciones familiares.

jubilaciones.jpg Jubilaciones en Anses.

Entre los requisitos para acceder a la PUAM se encuentran:

Tener 65 años o más

Ser argentino o contar con residencia mínima en el país

No cobrar otra jubilación o pensión

Las mujeres también pueden acceder al reconocimiento de años de aportes por tareas de cuidado. ANSES otorga un año de aporte por cada hijo biológico y hasta dos años en casos de adopción. También existen adicionales por discapacidad o percepción de AUH.

Este beneficio permitió que miles de mujeres pudieran completar los años necesarios para jubilarse en los últimos años.