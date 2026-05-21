Anses inicia el pago de la Prestación por Desempleo: quiénes lo cobran y cuándo se acredita

La Anses comenzará esta semana con el pago de la Prestación por Desempleo correspondiente a mayo de 2026. El beneficio está destinado a trabajadores que perdieron su empleo y este mes llegará con montos actualizados, que varían según los aportes y salarios registrados.

El aumento se aplicó tras la última actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil. De esta manera, la prestación tendrá un piso de $181.500 y un tope máximo de $363.000 durante mayo.

El monto que recibe cada beneficiario se calcula tomando como referencia el 75% del mejor salario bruto de los últimos seis meses trabajados. La asistencia está destinada a personas despedidas sin causa, trabajadores con contratos finalizados o empleados afectados por cierre de empresas.

Anses comienza a pagar la prestación por Desempleo este viernes.

La ayuda de Anses alcanza a trabajadores registrados del sector privado que hayan quedado desempleados bajo determinadas condiciones. Entre los casos contemplados figuran:

despido sin causa

finalización de contrato

quiebra o cierre de la empresa

renuncia por falta de pago salarial

Para acceder, los trabajadores permanentes deben tener al menos seis meses de aportes en los últimos tres años. En el caso de empleados eventuales o de temporada, se exigen 12 meses trabajados y 90 días de actividad en el último año.

Además del pago mensual, Anses mantiene la obra social y las asignaciones familiares mientras dure la prestación.

Fechas de cobro de Anses en mayo 2026

El calendario de pago de la Prestación por Desempleo comenzará durante la última semana de mayo:

DNI terminados en 0 y 1: viernes 22 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: martes 26 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 27 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: jueves 28 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: viernes 29 de mayo

Cómo hacer el trámite

La solicitud puede realizarse de manera presencial o mediante Atención Virtual de Anses. El trámite debe iniciarse dentro de los 90 días hábiles posteriores al despido para evitar descuentos en la cantidad de cuotas.

La documentación requerida incluye DNI y comprobantes como telegrama de despido, carta documento o acta de quiebra de la empresa.