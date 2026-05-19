Anses tendrá un nuevo límite de ingresos para cobrar SUAF en junio

En junio, Anses aplicará un aumento en el SUAF y modificará los topes de ingresos para acceder al beneficio.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aplicará en junio un aumento del 2,58% en las asignaciones familiares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), en línea con la fórmula de movilidad que toma como referencia la inflación. Con esta actualización, también se modificarán los topes de ingresos que determinan quiénes pueden acceder al beneficio.

Nuevos topes de ingresos y requisitos A partir de junio, el ingreso del grupo familiar (IGF) no deberá superar los $5.941.935, mientras que el ingreso individual máximo permitido será de $2.970.968. Estos valores son clave, ya que si uno de los integrantes del grupo familiar excede ese límite, el grupo queda automáticamente excluido del cobro del SUAF.

Para acceder a las asignaciones, es necesario tener los datos personales y del grupo familiar actualizados en Anses, además de informar un medio de cobro. En el caso de los hijos, deben ser menores de 18 años, solteros y residir en el país. Para hijos con discapacidad no hay límite de edad, pero se requiere contar con la autorización vigente del organismo.

El cálculo del ingreso del grupo familiar incluye sueldos registrados, montos no remunerativos, jubilaciones, pensiones, prestaciones por desempleo, monotributo, servicio doméstico y planes sociales, entre otros ingresos. Sin embargo, en el caso de la asignación por hijo con discapacidad, no rigen topes máximos.

pandemia El ingreso del grupo familiar no deberá superar los $5.941.935. ALF PONCE MERCADO / MDZ