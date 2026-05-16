Anses: cuánto cobrarán los jubilados en junio con aumento, bono y aguinaldo

Mientras la Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) continúa con el calendario de pagos de mayo , ya se conoce el aumento que se aplicará en junio . Los haberes de jubilados, pensionados y asignaciones tendrán una suba del 2,58%, en línea con la inflación de abril informada por el Indec, en el marco de la fórmula de movilidad vigente.

Con este ajuste, la jubilación mínima pasaría a ser de $391.218, mientras que la máxima alcanzaría los $2.713.948. En caso de confirmarse el bono refuerzo de $70.000, los jubilados que perciben el haber mínimo cobrarían un total de $461.218. Este adicional se mantiene como una herramienta para reforzar los ingresos más bajos, aunque todavía resta su oficialización para el sexto mes del año.

Junio, además, incluye el pago del medio aguinaldo, que se calcula sobre el mejor haber percibido durante el primer semestre. De esta manera, quienes cobran la mínima podrían recibir alrededor de $656.828 en total, considerando el bono y el aguinaldo, con los descuentos habituales de PAMI ya incluidos. Este ingreso extra representa uno de los momentos de mayor liquidez para los beneficiarios del sistema previsional.

En el caso de los jubilados que perciben el haber máximo, el ingreso total estimado sería de $3.844.816, incluyendo el medio aguinaldo pero sin bono, ya que este refuerzo está dirigido exclusivamente a quienes tienen ingresos más bajos. La diferencia entre escalas continúa siendo un punto central dentro del esquema previsional.

Pensiones y PUAM: los valores actualizados

Por su parte, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) tendría un haber base de $322.654, que ascendería a $392.654 con el bono y a aproximadamente $553.982 con el aguinaldo. En tanto, las Pensiones No Contributivas por discapacidad se ubicarían en $282.323 y alcanzarían cerca de $493.484 al sumar el bono y el medio aguinaldo. En todos los casos, Anses confirmará los valores finales en los próximos días.