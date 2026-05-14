Anses paga un extra dentro de la AUH: de cuánto es y quiénes lo reciben

Anses mantiene un pago adicional dentro de la AUH y la Asignación por Embarazo (AUE) destinado a garantizar el acceso a leche y alimentos esenciales. El beneficio forma parte del Plan de los 1000 Días y se acredita automáticamente junto con las asignaciones mensuales para miles de familias en todo el país.

El pago alcanza a titulares de la AUH y de la AUE que cumplan con los requisitos establecidos por el organismo.

El beneficio no requiere inscripción previa ni trámites extra. Anses acredita el monto de manera automática a los siguientes grupos:

El objetivo del programa es garantizar el acceso a leche y alimentos esenciales durante una etapa clave del desarrollo infantil.

Cuál es el monto del Complemento Leche en mayo 2026

Durante mayo de 2026, el Complemento Leche tendrá un valor de $53.290 por cada hijo menor de 3 años.

Esto significa que:

Una familia con un hijo dentro de ese rango etario cobrará $53.290.

Si tiene dos hijos menores de 3 años, recibirá el doble del monto.

El dinero se deposita junto con la asignación mensual correspondiente, sin necesidad de realizar gestiones adicionales.

Calendario de pagos de Anses en mayo 2026

El cronograma de pagos se organiza según la terminación del DNI:

DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo.

DNI terminados en 1: martes 12 de mayo.

DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo.

DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo.

DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo.

DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo.

DNI terminados en 6: martes 19 de mayo.

DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo.

DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo.

DNI terminados en 9: viernes 22 de mayo.

Cómo consultar si Anses depositó el beneficio

Las familias que quieran verificar si el Complemento Leche fue acreditado correctamente pueden ingresar a Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Dentro de la plataforma deberán dirigirse a:

“Hijos”.

Luego a “Mis asignaciones”.

Allí aparecerá el detalle completo de la liquidación mensual y los montos depositados por Anses.