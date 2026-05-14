Anses: cómo queda el calendario de pagos con los feriados de mayo

Anses comunicó el calendario de pagos de mayo y detalló cómo impactan los feriados en el cronograma de jubilaciones, pensiones y asignaciones.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó el calendario de pagos de mayo para jubilaciones, pensiones y asignaciones, con algunas modificaciones por la presencia de feriados durante el mes. Como es habitual, las fechas se organizan según la terminación del DNI.

En este contexto, los haberes tendrán un aumento del 3,38 por ciento, en base a la fórmula de movilidad que toma como referencia el IPC de marzo publicado por el Indec. Además, quienes perciben jubilaciones y pensiones mínimas cobrarán un bono de $70.000, lo que eleva el total a $463.174,10. En tanto, la PUAM alcanzará los $384.539,28 y las Pensiones No Contributivas los $345.221,87.

Créditos Anses Jubilados - Interna 1 Las fechas de cobro se organizan según la terminación del DNI. Anses

Calendario de pagos de Anses en mayo El calendario de la Anses se desarrolla con normalidad, aunque el feriado del Día de la Revolución de Mayo (25 de mayo) impacta en la operatoria bancaria. De todos modos, las fechas ya fueron organizadas contemplando ese día.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo