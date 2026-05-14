Anses: cómo queda el calendario de pagos con los feriados de mayo
Anses comunicó el calendario de pagos de mayo y detalló cómo impactan los feriados en el cronograma de jubilaciones, pensiones y asignaciones.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó el calendario de pagos de mayo para jubilaciones, pensiones y asignaciones, con algunas modificaciones por la presencia de feriados durante el mes. Como es habitual, las fechas se organizan según la terminación del DNI.
En este contexto, los haberes tendrán un aumento del 3,38 por ciento, en base a la fórmula de movilidad que toma como referencia el IPC de marzo publicado por el Indec. Además, quienes perciben jubilaciones y pensiones mínimas cobrarán un bono de $70.000, lo que eleva el total a $463.174,10. En tanto, la PUAM alcanzará los $384.539,28 y las Pensiones No Contributivas los $345.221,87.
Calendario de pagos de Anses en mayo
El calendario de la Anses se desarrolla con normalidad, aunque el feriado del Día de la Revolución de Mayo (25 de mayo) impacta en la operatoria bancaria. De todos modos, las fechas ya fueron organizadas contemplando ese día.
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
- DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo
- DNI terminados en 1: martes 12 de mayo
- DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo
- DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo
- DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo
- DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo
- DNI terminados en 6: martes 19 de mayo
- DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo
- DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo
- DNI terminados en 9: viernes 22 de mayo
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: viernes 22 de mayo
- DNI terminados en 2 y 3: martes 26 de mayo
- DNI terminados en 4 y 5: miércoles 27 de mayo
- DNI terminados en 6 y 7: jueves 28 de mayo
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 29 de mayo