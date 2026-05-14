La Anses informó quiénes cobran hoy: sabelo con tu DNI en mano

Anses sigue con el calendario de pagos y este jueves recibirán su ayuda mensual jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones. Todo depende del último dígito del DNI, aunque también hay prestaciones que se abonan sin necesidad de cumplir con ese requisito.

Este jueves cobrarán los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo y tienen DNI terminado en 3. También será el turno de los titulares de AUH, Asignación Familiar por Hijo y Asignación por Embarazo con documento finalizado en 3.

Además, Anses pagará las Pensiones No Contributivas a beneficiarios con DNI terminado en 6 y 7. En el caso de la Asignación por Prenatal, este jueves cobrarán las personas con DNI terminado en 2 y 3 .

Además de los pagos por DNI, Anses mantiene activas otras prestaciones que se cobran durante varios días. La Asignación por Maternidad está disponible para todas las terminaciones de DNI entre el 13 de mayo y el 10 de junio.

También siguen abiertas las Asignaciones de Pago Único, que incluyen Matrimonio, Nacimiento y Adopción. Estas ayudas se pagan para todas las terminaciones de DNI entre el 12 de mayo y el 10 de junio.

A su vez, las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas se cobran entre el 11 de mayo y el 10 de junio. En este caso, tampoco importa la terminación del documento, ya que el pago queda habilitado dentro del período informado por Anses.