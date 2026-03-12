Buscan reactivar los créditos de Anses con préstamos de $1.5 millones

Un nuevo proyecto legislativo propone reactivar las líneas de crédito de la Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) para otorgar préstamos de hasta $1.500.000 a sectores de bajos ingresos, con el objetivo de aliviar la situación financiera de miles de hogares que hoy enfrentan deudas con tasas muy elevadas.

La iniciativa fue impulsada por legisladores de la oposición y plantea utilizar recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para financiar estas líneas de crédito, que estarían destinadas principalmente a beneficiarios de programas sociales, jubilados y trabajadores informales.

El proyecto surge luego de que el Decreto 421/2025 eliminara las líneas de crédito que otorgaba ANSES. Ahora, el nuevo plan busca restituir esta herramienta, aunque con un enfoque distinto al que tenía anteriormente.

A diferencia de programas previos, la iniciativa no está orientada principalmente a estimular el consumo. El objetivo central es ayudar a las familias a refinanciar deudas y salir de situaciones de sobreendeudamiento, especialmente aquellas contraídas con tarjetas de crédito o prestamistas informales que pueden aplicar tasas superiores al 200% anual.

Según los impulsores del proyecto, millones de personas en Argentina están excluidas del sistema bancario tradicional y encuentran grandes dificultades para acceder a financiamiento formal. En ese contexto, los créditos de ANSES podrían funcionar como una alternativa para ordenar las finanzas personales con condiciones más accesibles.

Están disponibles los nuevos montos de créditos ANSES. Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ

Quiénes podrían acceder a los préstamos

El proyecto define que los beneficiarios prioritarios serían los sectores de menores ingresos que reciben asistencia del Estado. Entre ellos se incluyen:

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Jubilados y pensionados.

Trabajadores informales con ingresos bajos.

La propuesta busca así ampliar el acceso al crédito para grupos que históricamente han tenido dificultades para obtener financiamiento en el sistema bancario.

Aunque el proyecto todavía debe ser debatido en el Congreso, la iniciativa genera expectativa entre los beneficiarios potenciales. De aprobarse, representaría el regreso de una herramienta financiera estatal destinada a los sectores más vulnerables, con montos que podrían alcanzar hasta $1,5 millones por solicitante.

Los legisladores que impulsan la medida sostienen que el programa podría convertirse en un mecanismo clave para reducir el endeudamiento y mejorar la estabilidad económica de miles de familias en todo el país.