Con DNI en mano: conocé quiénes cobran este miércoles una ayuda de la Anses

La Anses avanza este miércoles 11 de marzo con el calendario de pagos de marzo. Enteráte que grupos cobran hoy.

La Anses continúa este miércoles 11 de marzo con el pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones según la terminación del DNI.

La Anses sigue este miércoles 11 de marzo con el calendario de pagos de marzo de 2026. En esta fecha cobran las Pensiones No Contributivas con DNI terminados en 4 y 5, mientras que las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo se abonan a quienes tienen documento finalizado en 2.

En la misma jornada también reciben sus haberes los titulares de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación Familiar por Hijo y la Asignación por Embarazo con DNI terminado en 2. De esta manera, el cronograma avanza con nuevos grupos de beneficiarios, de acuerdo con la prestación que perciben y la terminación del documento.

El calendario de marzo no solo contempla pagos ordenados por DNI. También incluye beneficios que se cobran sin importar la finalización del documento, como las Asignaciones de Pago Único por matrimonio, nacimiento y adopción, y las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas. En ambos casos, el período de cobro fue establecido entre el 12 de marzo y el 10 de abril para todas las terminaciones.

Anses continúa esta semana con el calendario de pagos de mayo. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ Además de los pagos organizados por documento, la Anses mantiene en marzo ayudas que se cobran sin importar la terminación del DNI. ALF PONCE MERCADO / MDZ Durante marzo, además, las jubilaciones, pensiones y asignaciones reciben un aumento del 2,88%. Con esta actualización, quienes cobran la jubilación mínima percibirán, junto con el bono de 70 mil pesos, un total de $439.600,88. A la vez, las jubilaciones y pensiones que no superen ese monto recibirán un bono proporcional hasta alcanzar esa cifra.

Con el bono extraordinario incluido, algunas prestaciones previsionales quedan en estos valores: la Pensión Universal para el Adulto Mayor pasa a $365.680,70, la Pensión No Contributiva por Invalidez y la Pensión por Vejez ascienden a $328.720,62, y la Pensión para Madres de siete hijos llega a $439.600,88.