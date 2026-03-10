Anses: cómo descargar la constancia de CUIL desde tu celular

La constancia de CUIL es uno de los documentos más utilizados para realizar trámites en Argentina. Puede ser requerida para gestiones laborales, bancarias, educativas o para acceder a programas sociales. Anses recordó que este comprobante se puede descargar gratis y en pocos minutos desde el celular o la computadora.

El trámite es completamente online, gratuito y está disponible las 24 horas, por lo que no es necesario acercarse a una oficina del organismo para obtener el documento. Una vez descargado, el archivo se genera en formato digital y puede guardarse o imprimirse para utilizarlo cuando sea necesario.

El Código Único de Identificación Laboral (CUIL) identifica a cada persona dentro del sistema de seguridad social. Se utiliza para registrar aportes laborales, acceder a asignaciones, jubilaciones y otros beneficios, además de ser requerido en bancos, obras sociales o instituciones educativas.

Una vez verificada la información, el sistema generará automáticamente la constancia en formato PDF, lista para descargar o imprimir.

Completar los datos personales solicitados por el sistema, como número de DNI, género y número de trámite del documento.

Ingresar al sitio oficial de Anses desde el celular o computadora.

Otra ventaja es que la constancia no tiene vencimiento y es válida para cualquier trámite, incluso sin firma o sello de un funcionario. El documento incluye un código QR que permite verificar su autenticidad.

anses aplicacion web locales (1).JPG Anses. ALF PONCE MERCADO / MDZ

Qué hacer si no aparece el CUIL

En algunos casos el sistema puede indicar que la persona no está registrada en la base de datos. Esto suele ocurrir con quienes nunca realizaron trámites en el sistema o con algunos extranjeros que aún no completaron su inscripción.

Si sucede esto, la recomendación es acercarse a una oficina de Anses con el DNI, donde el organismo puede registrar o regularizar la situación en el momento.

De esta manera, cualquier persona puede obtener su constancia de CUIL en cuestión de minutos y sin costo, evitando intermediarios y facilitando la realización de múltiples gestiones cotidianas.