Lo que el agua dejó: cómo quedó Mendoza tras las fuertes tormentas del fin de semana

Las lluvias intensas que cayeron entre la noche del sábado y la mañana del domingo dejaron una marca visible en distintos puntos de Mendoza . Con el inicio de la semana, muchas calles del Gran Mendoza mostraron el rastro del Agua y el barro acumulado. Pozos, socavones y sectores dañados en la calzada forman parte del escenario que encontraron vecinos y automovilistas.

En varios departamentos el agua arrastró tierra, piedras, basura y sedimentos que terminaron sobre las calles. Cuando el nivel bajó, comenzaron a verse con claridad los daños: asfalto levantado, sectores erosionados y zonas donde circular se volvió más complicado. En muchos puntos ya trabajan cuadrillas municipales intentando recomponer los caminos afectados.

Uno de los lugares donde el impacto se notó con claridad fue en los alrededores del Parque General San Martín. En el ingreso por los Portones del Parque, el sector de caminata que bordea el parque quedó muy deteriorado por el barro y la lluvia . Durante la mañana del lunes se observó maquinaria trabajando para alisar el terreno y recomponer el camino de tierra que utilizan peatones y ciclistas.

En Godoy Cruz también quedaron evidencias del paso de la tormenta. Imágenes registradas el sábado mostraron cómo el acceso al Estadio Provincial de Hockey “Ciudad de Godoy Cruz”, ubicado sobre calle Ingeniero Cipoletti, quedó prácticamente inaccesible por el barro acumulado y el agua .

pozos obras tormenta godoy cruz estadio hockey vías (3) Rodrigo D'Angelo / MDZ

Con el correr de las horas el agua se retiró, pero el “después” del temporal dejó a la vista los daños. Sobre la calle aparecieron pozos, sectores erosionados y restos de basura arrastrados por la corriente.

Otro punto que llamó la atención fue la bajada hacia el shopping, que quedó completamente inundada durante el momento más fuerte de la tormenta. El agua cubrió gran parte del acceso vehicular y obligó a circular con mucha precaución. Incluso hasta este martes continúa cerrado porque se encuentra personal municipal realizando tareas de limpieza en ese cruce.

El túnel ha permanecido cerrado a la circulación desde el sábado y la Municipalidad de Guaymallén comenzó este martes una ardua tarea de limpieza de todo el barro acumulado en la parte baja del cruce.

Así está el túnel del Shopping este martes

Pozos y socavones en distintas calles

En Ciudad también aparecieron daños puntuales en la calzada que quedaron expuestos tras las lluvias. Uno de ellos es un gran pozo en la intersección de Rufino Ortega y Martínez de Rozas, otros de gran magnitud se encuentra sobre calle O'Higgins en la intersección con Liniers en Godoy Cruz.

Una situación similar se observa sobre avenida San Martín, casi llegando a Alem, en el carril que corre de sur a norte. Allí se formó un socavón en medio de la calzada que está señalizado, pero que igualmente altera la circulación. Muchos vehículos deben disminuir la velocidad y avanzar momentáneamente sobre la ciclovía para evitar el hueco.

Pozos, Socavones E Inhundaciones En Mendoza Tras La Lluvia (2) Mariano Godoy /MDZ Radio

También en calle General Paz, entre San Martín y 9 de Julio, se detectó un socavón profundo sobre el límite entre la calzada y la vereda. El sector está señalizado, aunque la carpeta asfáltica quedó bastante deteriorada y el paso por la zona requiere maniobras cuidadosas por parte de quienes circulan.

El socavón de Tirasso agrava el panorama

Uno de los puntos más críticos sigue siendo el socavón de calle Tirasso, en Guaymallén, donde continúan los trabajos para contener el daño en la infraestructura. Este martes la Municipalidad declaró la emergencia ambiental y sanitaria en el área afectada por el derrame de efluentes cloacales tras el colapso de un colector del sistema operado por Agua y Saneamiento Mendoza.

pozos obras tormenta guaymallén cloaca tirasso (3) Rodrigo D'Angelo / MDZ

El decreto municipal establece que la emergencia alcanza el sector delimitado por las vías del ferrocarril General San Martín al sur, calle Profesor Mathus al norte, Antonelli al este y Nuestra Señora del Carmen al oeste. En esa zona viven vecinos, funcionan comercios y circula el transporte público, por lo que el impacto se siente directamente en la vida diaria.

Mientras avanzan los trabajos de reparación, el socavón mantiene interrumpido el tránsito sobre Tirasso. Para aliviar la circulación, la Municipalidad de Guaymallén comenzó a trabajar en la apertura de calle Santo Tomás de Aquino y en la construcción de un nuevo cruce con un puente sobre un canal de riego que bordea el sector.

Más de 160 intervenciones por el temporal

Obras, Pozos Y Problemas Luego Las Tormentas Del Fin De Semana

Durante el momento más intenso del temporal, la Dirección de Defensa Civil registró más de 160 intervenciones en toda la provincia. Los operativos incluyeron desde árboles caídos y cables cortados hasta viviendas inundadas y rescates de personas.

En el Gran Mendoza se concentró la mayor parte de los problemas. En Ciudad se registraron seis viviendas inundadas, la caída de un cable y la remoción de rejillas en la vía pública, además del rescate de una persona que cayó a una acequia en la intersección de Perú y Pellegrini.

Otros departamentos también registraron consecuencias importantes. En Godoy Cruz hubo filtraciones en techos, caída de árboles y viviendas anegadas; en Guaymallén se registraron derrumbes de paredes y cinco socavones; mientras que en Luján debieron evacuar a 45 personas que habían quedado varadas en cabañas tras un alud provocado por las lluvias.