La playa caribeña donde el agua cambia de color y deja sin palabras a los turistas

Hay lugares que parecen irreales. Postales que, incluso sin filtros, resultan difíciles de creer. En el Caribe colombiano existe uno de esos destinos. Se trata de San Andrés , una isla famosa por un fenómeno que la distingue en todo el continente: una playa con un mar puede exhibir hasta siete tonalidades distintas en un mismo día.

Lejos de ser una exageración turística, el llamado “mar de siete colores” tiene una explicación natural. La combinación de aguas cristalinas, fondos marinos diversos y la incidencia del sol genera una paleta que va del azul turquesa al azul profundo, pasando por matices verdes, lilas y aguamarinas. El resultado es hipnótico.

San Andrés forma parte del departamento colombiano de Archipielago de San Andres Providencia y Santa Catalina . Aunque pertenece a Colombia, la isla está geográficamente más cerca de Nicaragua que del territorio continental. Su ubicación en el corazón del Caribe es clave para entender su riqueza natural.

Las variaciones de color no son magia. En las zonas poco profundas, donde la arena blanca refleja la luz, el agua adquiere un tono turquesa brillante. En áreas con presencia de algas o vegetación submarina, el azul se mezcla con matices verdosos. En sectores rocosos o de mayor profundidad, el color se intensifica y se vuelve azul rey.

Los arrecifes coralinos también juegan su papel . Allí pueden percibirse tonos que se acercan al lila o al celeste pálido. La claridad del agua permite distinguir estas diferencias a simple vista, sobre todo cuando el sol se encuentra en lo alto.

Johnny Cay y el arrecife protector

El fenómeno se aprecia con especial intensidad cerca de Johnny Cay, también conocido como Islote Sucre. Este pequeño paraíso está rodeado por un arrecife que actúa como barrera natural frente al mar abierto. Esa protección crea una especie de piscina natural donde las distintas tonalidades se vuelven más evidentes.

El área integra la Reserva de Biosfera Seaflower, declarada por la UNESCO en el año 2000. Se trata de una de las reservas marinas más extensas del Caribe. Sus arrecifes no solo protegen la isla, sino que albergan más de 2.300 especies de flora y fauna marina.

Quienes visitan el lugar suelen optar por el snorkeling para observar peces tropicales, estrellas de mar y formaciones coralinas. También hay espacio para actividades más dinámicas, como paseos en lancha o moto acuática. Sin embargo, la mayor atracción sigue siendo el paisaje mismo.

san andrés 1 Shutterstock

El mejor momento para disfrutarlo

La intensidad de los colores varía según la hora. Al amanecer y al atardecer, el cielo se tiñe de rosados y anaranjados que se reflejan sobre el agua. En esos instantes, el mar suma nuevos matices y el espectáculo se vuelve aún más impactante.

San Andrés mantiene temperaturas cálidas durante todo el año, pero la temporada seca, entre diciembre y abril, suele ser la más recomendada para viajar. En esos meses, las lluvias son menos frecuentes y la visibilidad bajo el agua mejora notablemente.

Más allá de la ciencia que explica el fenómeno, hay algo que no puede medirse. La sensación de estar frente a un mar que cambia de color a cada paso. Una experiencia que mezcla naturaleza, cultura caribeña y biodiversidad en un mismo escenario. Un rincón de Sudamérica que parece pintado a mano por el propio océano.