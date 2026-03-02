El secreto de la "panza chata": por qué los hipopresivos superan a los abdominales tradicionales

La panza chata se puede lograr con unos ejercicios hipopresivos que fortalecen el cuerpo de adentro hacia afuera.

En el mundo del fitness, este 2026 la tendencia en salud para tener la panza chata apunta hacia los ejercicios hipopresivos. Se trata de una técnica que no solo trabaja la estética sino que fortalece el cuerpo de adentro hacia afuera.

Ejercicios para la panza plana A diferencia de los abdominales tradicionales, la gimnasia abdominal hipopresiva se basa en la apnea respiratoria y en la postura. Al realizar la apertura de costillas sin aire en los pulmones se genera un efecto de succión que activa la faja abdominal profunda y eleva así los órganos internos. El resultado es una postura más erguida y una cintura más erguida.

Tres ejercicios clave Para notar resultados la constancia es fundamental, además de una dieta equilibrada. En primer lugar, se recomienda hacer la postura de Venus, de pie. Se mantienen los pies paralelos al ancho de caderas y las rodillas apenas flexionadas. Estirar los brazos hacia abajo como si tocaran el suelo, con las palmas hacia atrás. Crecer con la coronilla hacia el techo metiendo el mentón.

Después está la posición de Atenea que se realiza sentado. Hay que sentarse con la espalda recta y las piernas cruzadas. Apoyar las manos sobre los muslos con los codos hacia afuera creando tensión. Realizar apertura de costillas manteniendo la columna bien extendida.

Otra opción es en cuadrupedia, apoyando las cuatro rodillas y manos en el suelo. Dejar caer la cabeza y encorvar ligeramente la espalda superior. Soltar el aire y succionar el abdomen hacia arriba y hacia atrás