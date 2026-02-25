Cuántas horas puede estar encendido el aire acondicionado sin dañarse en verano

En verano el aire acondicionado es uno de los aparatos más usados. Con un uso correcto se puede prolongar la vida útil.

Con la llegada de las temperaturas extremas del verano, el aire acondicionado es uno de los grandes aliados del hogar. Sin embargo, muchos se preguntan si es malo dejarlo funcionando muchas horas seguidas. Para evitar problemas hay que seguir consejos.

El aire acondicionado en verano Hay que saber que estos aparatos trabajan en forma prolongada, pero su vida útil depende de cómo son gestionados. La clave para que dure no solo es el tiempo sino la intensidad. No es lo mismo mantener una temperatura de 24 grados que tratar de llegar a los 18 cuando afuera hace mucho calor.

aire acondicionado En verano hay que tener ciertos cuidados con el aire acondicionado. La regla de oro en este caso es que la diferencia entre la temperatura exterior y la interior oscile los 6 y los 12 grados. Mientras mayor sea la brecha, más esfuerzo mecánico tiene que realizar el compresor lo que acelera que se desgasten sus componentes.

Por otra parte, si el aire acondicionado está sucio trabaja el doble para enfriar lo mismo. Para que el equipo aguante jornadas largas sin resentirse el mantenimiento preventivo es obligatorio como la limpieza de filtros asegurarse que la unidad exterior no tenga obstrucciones para que pueda “respirar” y disipar el calor de manera correcta.

Actualmente la etiqueta energética define qué tan resistente es el aparato al uso intensivo. En el caso de la tecnología inverter, estos equipos no se apagan y se encienden de manera constante sino que regulan su potencia. Eso permite que funcione por largos periodos de manera más suave y eficiente.