El celular estrella de Google bajó de precio en Walmart: cómo comprarlo y traerlo a Argentina

El celular con cámaras casi profesionales y actualizaciones de software garantizadas por 7 años más está de oferta por el Hot Sale en México.

El celular con descuento que se puede comprar desde Argentina.

El Hot Sale llega a su fin en Walmart México y todavía quedan algunas horas para aprovechar una de las mejores ofertas tecnológicas del evento. Entre las oportunidades más destacadas, encontramos un descuento agresivo en el Google Pixel 9a, un equipo que no se consigue de forma oficial en nuestro país pero que es el favorito de los expertos por su relación calidad-precio.

En la web del supermercado, el equipo se encuentra publicado con una rebaja de $4.500 pesos mexicanos, quedando a un precio final de $10.499 (aproximadamente 530 dólares).

¿Por qué el Pixel 9a es una gran opción en 2026? A diferencia de otras marcas, Google no recorta potencia en sus versiones "a". Este celular destaca por:

Procesador de alta gama: Incorpora el mismo chip que los modelos más caros de la marca, garantizando potencia de sobra.

Cámaras con IA: Su sensor principal de 48 MP brilla en condiciones de poca luz y permite usar herramientas de edición fotográfica con Inteligencia Artificial que sorprenden por su realismo.

Soporte a largo plazo: Al ser un equipo directo de Google, cuenta con 7 años de actualizaciones de sistema y seguridad, una ventaja enorme frente a la competencia.

Android Puro: Una experiencia fluida, sin aplicaciones innecesarias que ralenticen el sistema. google pixel 9a El celular de Google está de oferta en Walmart. Shutterstock

El paso a paso: Cómo traerlo a Mendoza Como Walmart México no realiza envíos directos a Argentina, la ruta más segura para los argentinos es utilizar un Courier privado (como Aerobox, DHL Latam eShop o similares). El proceso es sencillo: