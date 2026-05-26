El celular de gama media que Walmart liquida: resiste caídas de 2 metros y tiene batería gigante

Walmart México bajó el precio del celular Honor X9d de 512 GB y se convierte en una de las ofertas destacadas de la semana. El modelo es una de las mejores opciones para quienes buscan la máxima durabilidad y una batería sobresaliente por un precio de gama media.

El supermercado lo publicó en su página web por solo $6299 pesos mexicanos y ofrece la posibilidad de pagarlo en 15 cuotas sin interés de $419.93 pesos mexicanos con diferentes tarjetas.

Una de las características más destacadas del celular es su certificación SGS Triple Resistente Premium Performance, lo que significa que resiste caídas de hasta 2.5 metros, inmersión en agua y polvo. Su durabilidad es mayor que otros diseños premium disponibles en el mercado.

Además, cuenta con una batería de altísima capacidad, ideal para quienes no quieren depender del cargador durante todo el día , complementada con capacidades de optimización mediante inteligencia artificial.

Honor telefono El celular que está de oferta en Walmart. Archivo

Asimismo, el celular tiene una pantalla de 6.79 pulgadas con un brillo apto para exteriores un una tasa de refresco que ofrece una experiencia fluida y perfecta para consumo multimedia.

Cómo comprar desde Argentina

Para aprovechar esta oferta de Walmart México desde Argentina, debes tener en cuenta que el supermercado no realiza envíos directos internacionales. Por eso es importante contratar couriers internacionales directos como DHL, FedEx o UPS.

Además, al ingresar el celular al país tenés que tener en cuenta los requisitos obligatorios para entrar el paquete a Argentina. Entre ellos se encuentran no superar los USD 3000 ni los 50 kg.

No te pierdas el video del celular