Las tres mejores ofertas Samsung en Walmart de los Estados Unidos por menos de 250 dólares

La famosa cadena de tiendas Walmart sorprende al mercado tecnológico con una liquidación masiva de productos de la marca Samsung . Esta importante oferta permite adquirir dispositivos móviles, tabletas y relojes inteligentes de última generación a precios reducidos, ideal para los usuarios que buscan renovar sus equipos portátiles en este semestre.

Las rebajas vigentes en los locales de Estados Unidos capturan la atención de compradores globales debido al excelente margen de ahorro. El recambio de inventario de este año impulsa rebajas que superan, en algunos casos, el 40 por ciento respecto al valor oficial de lanzamiento. Esto transforma la oportunidad en el momento ideal para realizar importaciones de tecnología de manera totalmente legal y segura.

El ecosistema completo de Samsung en Walmart alcanza sus valores mínimos este mes en Estados Unidos.

El Galaxy A36 5G se posiciona como el teléfono más equilibrado del catálogo de gama media. Este smartphone destaca por su diseño premium y su gran durabilidad general. Su pantalla de tecnología Super AMOLED posee un tamaño de 6.7 pulgadas y corre con una tasa de refresco fluida de 120 Hz, perfecta para reproducir contenido multimedia de alta calidad.

En su interior, el procesador Snapdragon 6 Gen 3 garantiza un rendimiento ágil frente a tareas cotidianas y videojuegos exigentes. Cuenta con una cámara principal de 50 MP provista de estabilización óptica de imagen (OIS), que evita capturas borrosas. Actualmente, el dispositivo se vende por 219 dólares, cifra que representa un impresionante ahorro de 180 dólares sobre su costo habitual. Una verdadera oferta difícil de ignorar.

Samsung Galaxy A36 Samsung lidera el mercado con su renovada gama media para 2025.

Para quienes buscan productividad y consumo multimedia en una pantalla mayor, la firma surcoreana ofrece una excelente alternativa. La Galaxy Tab A11+ es una tablet sumamente versátil que destaca por su panel fluido de 11 pulgadas, ideal para estudiar, trabajar en cualquier entorno o mirar series de streaming.

Su potencia proviene de un procesador MediaTek de 8 núcleos que procesa de manera eficiente aplicaciones demandantes. Además, la experiencia sonora da un salto notable gracias a la inclusión del sistema de sonido inmersivo Dolby Atmos. Equipada con una batería de gran capacidad, este dispositivo permite disfrutar de extensas jornadas de entretenimiento continuo sin depender de cables, todo por el accesible valor de 219 dólares.

Ofertas Walmart-Samsung - Interna 2 La Galaxy Tab A11+ ofrece excelente sonido y rendimiento por una oferta única de temporada. Samsung

El cuidado de la salud y la conectividad personal encuentran su mejor aliado en el sector de los relojes inteligentes. El Galaxy Watch7 de 44 milímetros destaca gracias a su avanzado procesador Exynos W1000, fabricado bajo un proceso eficiente de 3 nanómetros y dotado de 5 núcleos de potencia pura.

Su pantalla Super AMOLED de 1.5 pulgadas ofrece hasta 2.000 nits de brillo máximo, permitiendo una visualización nítida incluso bajo la luz solar directa en Estados Unidos. El reloj incluye 2 GB de memoria RAM, 32 GB de almacenamiento interno, un sensor BioActive de última generación y GPS de doble frecuencia. Su batería de 425 mAh completa un paquete premium que hoy cuesta apenas 190 dólares.

Ofertas Walmart-Samsung - Interna 3 El reloj inteligente Galaxy Watch7 de Samsung optimiza el control de la salud diaria con sensores avanzados. Samsung

Paso a paso: cómo comprar estos dispositivos desde Argentina

Para los interesados residentes en Argentina, es fundamental comprender la logística necesaria para concretar la compra de estos equipos de Samsung. Debido a que el comercio norteamericano no realiza envíos directos a nuestro país, los usuarios deben recurrir a servicios de mensajería courier especializados. Estos intermediarios permiten recibir el producto en un domicilio de Estados Unidos y luego gestionan el ingreso legal del paquete a territorio nacional.

Esta metodología de importación privada ayuda a sortear las limitaciones de envío directo y permite aprovechar el precio real que ofrece Walmart. Al sumar los costos de envío y los impuestos correspondientes, el valor final de los artículos suele ser considerablemente menor al precio de lista en los distribuidores locales, consolidando a esta alternativa como la opción más conveniente del semestre.