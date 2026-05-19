El Galaxy S25 Ultra baja de precio en Walmart: así podés comprar desde Argentina el Samsung más potente

Walmart tiene en oferta el celular Samsung Galaxy S25 Ultra, el modelo más buscado del 2025 y con funciones premium que fueron elogiadas por expertos. El modelo cuenta con 256 GB de almacenamiento y comprarlo en 2026 es una de las mejores decisiones para ahorrar dinero pero sin perder calidad.

En la página oficial del supermercado, el celular aparece publicado por $20999 pesos mexicanos y con posibilidad de pagarlo en hasta 12 cuotas sin interés con diferentes tarjetas. El descuento es de $1264 pesos mexicanos.

Una de las principales razones por las que deberías comprarlo es porque ofrece una potencia casi sin límites. El procesador Snapdragon 8 Elite y sus 12 GB de RAM garantizan un funcionamiento fluido perfecto para multitarea y juegos exigentes.

También cuenta con una pantalla premium de 6,9 pulgadas y protección Gorilla Glass Armor 2 con antirreflejos y un brillo excepcional para exteriores. También tiene la máxima protección IP68, por lo que el dispositivo es resistente al polvo y al agua.

Y su apartado fotográfico es uno de los más destacados. Su lente principal tiene 200 MP y, combinado con sensores de 50 MP y 10 MP, permite grabaciones en 4K a 60 fps, destacando especialmente en fotografía nocturna gracias a su motor de inteligencia artificial.

Walmart-Samsung Galaxy S25 Ultra - Interna 2 El celular con una pantalla grande y resistencia al polvo y al agua. Archivo

Cómo comprar en Walmart México desde Argentina

Cabe destacar que al comprar en el exterior se agregarán impuestos que encarecerán el precio del celular.