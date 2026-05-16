Walmart liquidó el iPhone 14 Plus: cuesta solo 300 dólares y sigue pareciendo un celular premium

El iPhone 14 Plus bajó de precio en Walmart y se convirtió en una de las opciones más convenientes para quienes buscan un celular premium sin gastar una fortuna. Aunque se trata de un modelo reacondicionado, funciona correctamente y presenta mínimos detalles estéticos.

El celular está publicado por $5899 pesos mexicanos, cuando su precio habitual ronda los $7668, lo que representa un descuento de $1769. Además, Walmart ofrece la posibilidad de pagarlo en 6 cuotas sin interés de aproximadamente $983 pesos mexicanos por mes. Al cambio actual, el valor total equivale a unos 300 dólares, una cifra muy competitiva para un iPhone de gran pantalla.

Uno de los puntos más destacados del dispositivo es su pantalla Super Retina XDR de 6,7 pulgadas, que ofrece una experiencia inmersiva ideal para ver series, películas y jugar. También incorpora protección Ceramic Shield , una tecnología desarrollada por Apple que mejora la resistencia frente a golpes y caídas. A esto se suma su estructura de aluminio aeroespacial y certificación IP68, que lo protege contra agua y polvo.

Al ser un equipo reacondicionado, la batería suele encontrarse por encima del 70% de salud, suficiente para un uso cotidiano. Sin embargo, dependiendo del estado de la unidad, puede requerir cargas más frecuentes que un equipo completamente nuevo. Aun así, mantiene un rendimiento sólido para redes sociales, multitarea, streaming y videojuegos.

Aunque no pertenece a la generación más reciente de Apple, el iPhone 14 Plus sigue destacándose por su potencia. Gracias al chip A15 Bionic, continúa ofreciendo un desempeño rápido y eficiente, incluso frente a varios celulares lanzados en 2025 y 2026. Además, mantiene compatibilidad con las últimas actualizaciones de iOS, algo clave para extender su vida útil durante varios años más.

iphone 14 plus 1 El iPhone 14 Plus está de oferta en Walmart. Archivo

¿Conviene aprovechar la oferta desde Argentina?

Desde Argentina, la oferta puede ser conveniente especialmente para quienes tengan familiares o conocidos en México que puedan recibir el producto. Incluso sumando impuestos o costos de importación, el precio final sigue siendo inferior al de muchos iPhone vendidos en el mercado argentino. Sin embargo, antes de comprar conviene revisar si el equipo está desbloqueado para todas las compañías, confirmar la política de garantía internacional y tener en cuenta posibles cargos aduaneros. Para quienes buscan entrar al ecosistema Apple gastando menos, puede ser una oportunidad difícil de igualar.