Walmart liquidó el iPhone 14 Plus: cuesta solo 300 dólares y sigue pareciendo un celular premium
El celular con pantalla gigante acaba de bajar de precio en Walmart México y te contamos si conviene aprovechar la oferta desde Argentina.
El iPhone 14 Plus bajó de precio en Walmart y se convirtió en una de las opciones más convenientes para quienes buscan un celular premium sin gastar una fortuna. Aunque se trata de un modelo reacondicionado, funciona correctamente y presenta mínimos detalles estéticos.
En pocas palabras
- Oportunidad en Walmart: El iPhone 14 Plus reacondicionado se ofrece a un precio de $5899 pesos mexicanos (aproximadamente 300 dólares), un 23% menos que su valor habitual.
- Características destacadas: El dispositivo cuenta con una pantalla Super Retina XDR de 6,7 pulgadas, protección Ceramic Shield y certificación IP68 contra agua y polvo.
- Rendimiento y durabilidad: Equipado con el chip A15 Bionic, el iPhone 14 Plus garantiza un desempeño rápido y eficiente, además de ser compatible con las últimas actualizaciones de iOS.
- Consideraciones para Argentina: La oferta puede ser atractiva para compradores en Argentina si cuentan con una forma de recibir el producto en México, ya que el precio final, incluso con impuestos, podría ser inferior al del mercado local.
El celular está publicado por $5899 pesos mexicanos, cuando su precio habitual ronda los $7668, lo que representa un descuento de $1769. Además, Walmart ofrece la posibilidad de pagarlo en 6 cuotas sin interés de aproximadamente $983 pesos mexicanos por mes. Al cambio actual, el valor total equivale a unos 300 dólares, una cifra muy competitiva para un iPhone de gran pantalla.
Por qué comprar el iPhone 14 Plus
Uno de los puntos más destacados del dispositivo es su pantalla Super Retina XDR de 6,7 pulgadas, que ofrece una experiencia inmersiva ideal para ver series, películas y jugar. También incorpora protección Ceramic Shield, una tecnología desarrollada por Apple que mejora la resistencia frente a golpes y caídas. A esto se suma su estructura de aluminio aeroespacial y certificación IP68, que lo protege contra agua y polvo.
No te pierdas el video del iPhone 14 Plus
Al ser un equipo reacondicionado, la batería suele encontrarse por encima del 70% de salud, suficiente para un uso cotidiano. Sin embargo, dependiendo del estado de la unidad, puede requerir cargas más frecuentes que un equipo completamente nuevo. Aun así, mantiene un rendimiento sólido para redes sociales, multitarea, streaming y videojuegos.
Aunque no pertenece a la generación más reciente de Apple, el iPhone 14 Plus sigue destacándose por su potencia. Gracias al chip A15 Bionic, continúa ofreciendo un desempeño rápido y eficiente, incluso frente a varios celulares lanzados en 2025 y 2026. Además, mantiene compatibilidad con las últimas actualizaciones de iOS, algo clave para extender su vida útil durante varios años más.
¿Conviene aprovechar la oferta desde Argentina?
Desde Argentina, la oferta puede ser conveniente especialmente para quienes tengan familiares o conocidos en México que puedan recibir el producto. Incluso sumando impuestos o costos de importación, el precio final sigue siendo inferior al de muchos iPhone vendidos en el mercado argentino. Sin embargo, antes de comprar conviene revisar si el equipo está desbloqueado para todas las compañías, confirmar la política de garantía internacional y tener en cuenta posibles cargos aduaneros. Para quienes buscan entrar al ecosistema Apple gastando menos, puede ser una oportunidad difícil de igualar.