Walmart liquida un celular de alta gama con 6500 mAh y carga ultra rápida: por qué todos hablan del Realme GT 7

Los celulares con batería de larga duración y rendimiento veloz son cada vez más buscados, especialmente entre quienes priorizan jugar, trabajar o consumir contenido durante horas sin preocuparse por la carga. En ese contexto, Walmart México tiene una oferta que llamó la atención: el Realme GT 7, un modelo con características de gama alta y un precio competitivo frente a otros equipos premium.

En la página del supermercado, el celular aparece publicado por $8599 pesos mexicanos, con un ahorro de $4901 pesos mexicanos respecto a su valor original. Esto equivale aproximadamente a unos 460 dólares, un precio atractivo considerando las especificaciones que ofrece. Además, Walmart incluye un plan de pago de 6 cuotas sin interés de $1433 pesos mexicanos.

Uno de los puntos más destacados del Realme GT 7 es su rendimiento. El dispositivo incorpora un potente procesador Snapdragon 8 Elite junto con 12 GB de RAM, una combinación que garantiza una experiencia rápida, fluida y preparada para juegos exigentes, multitarea y aplicaciones pesadas.

También sobresale por su batería masiva de 6500 mAh, una de las capacidades más altas dentro del segmento premium. Gracias a esto, puede superar una jornada completa de uso intensivo sin inconvenientes. A eso se suma la carga rápida de 120W, que permite recuperar gran parte de la batería en pocos minutos.

La pantalla es de 6,78 pulgadas y ofrece un brillo elevado, ideal para visualizar contenido incluso bajo el sol. Además, el celular cuenta con certificación IP69, lo que garantiza una resistencia avanzada al polvo y al agua, una característica poco común incluso en modelos más caros.

Realme GT 7 1 Es resistente a polvo y agua. Archivo

En el apartado fotográfico, la cámara trasera incorpora funciones potenciadas con inteligencia artificial para mejorar retratos, colores y nitidez, logrando resultados cercanos a los de equipos de gama premium.

Cómo aprovechar la oferta desde Argentina

Para quienes viajen a México o tengan familiares que puedan traer el equipo, el precio resulta muy competitivo frente a muchos celulares premium vendidos en Argentina. Incluso sumando impuestos o costos de importación, puede seguir siendo más barato que modelos del mercado local.

Sin embargo, hay que tener en cuenta algunos puntos antes de comprarlo desde Argentina. La garantía suele ser válida únicamente en México, y también conviene revisar la compatibilidad de bandas móviles con operadoras argentinas. Además, si se compra mediante importación directa, el costo final puede aumentar considerablemente por impuestos y envío.

Aun así, para usuarios que buscan un celular potente, con batería enorme y rendimiento de alta gama sin pagar los valores de marcas más tradicionales, el Realme GT 7 aparece como una de las ofertas más interesantes de Walmart.