Apple baja fuerte de precio en Walmart: el iPhone 16 que todos buscan en 2026

El iPhone 16 es uno de los últimos modelos de Apple y parece casi imposible conseguir ofertas. Sin embargo, Walmart acaba de publicar uno reacondicionado con 128 GB casi por la mitad de su precio.

El celular de Apple que, por lo general, cuesta $20000 pesos mexicanos, ha sido rebajado hasta los $13799 pesos mexicanos, lo que equivale a 802 dólares. Pero además de su descuento, la oferta incluye un plan de pago hasta en 6 cuotas sin interés de $2299.

El iPhone 16 está diseñado para disfrutar de las mejores funciones de inteligencia artificial. Con pocos comandos, la IA te ayuda a escribir, expresarse y hacer todo con mucha facilidad. Pero también cuenta con el botón Control de Cámara que presenta todas las herramientas de la cámara en un segundo.

Comprar este modelo de Apple en 2026 es la mejor opción para quienes buscan alto rendimiento , excelente duración de batería, cámaras de 48 MP y soporte de actualizaciones a largo plazo.

Sin embargo, los expertos advierten que quizás las versiones de 128 GB pueden resultar muy incómodas para quienes guardan documentos y fotos en sus dispositivos. En ese caso, se recomienda optar por los modelos Pro o las versiones base pero con más GB de almacenamiento.

Walmart-iPhone 16 - Interna 2 El iPhone que está con descuento en Walmart. Archivo

Cómo aprovechar la oferta

Traer un iPhone 16 desde México es sencillo si se aprovecha el viaje, ya que la legislación de la Aduana Argentina permite ingresar un teléfono celular como objeto de uso personal sin pagar impuestos.

Pero si no viajás a México, se puede realizar la compra de forma online utilizando empresas de envíos internacionales encargadas del envío a Argentina. Pero con este modalidad se deben abonar las tarifas logísticas del servicio de envío y las tasas de tramitación aduanera.