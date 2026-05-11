Walmart tiene uno de los iPhone modernos más barato del mercado, pero solo por tiempo limitado

La reconocida cadena de tiendas Walmart lanza una oportunidad única para renovar tu dispositivo móvil. Actualmente, el iPhone 15 se encuentra con un descuento masivo que revoluciona el mercado tecnológico. Esta promoción atrae a miles de usuarios que buscan calidad y rendimiento superior a un costo significativamente menor al valor de lista oficial.

Con la llegada de mayo, las grandes superficies comerciales en Estados Unidos ajustan sus inventarios con rebajas agresivas. El modelo básico de esta generación de iPhone sigue siendo uno de los favoritos por su equilibrio técnico y su diseño moderno.

La Isla Dinámica del iPhone optimiza las notificaciones en tiempo real para mejorar la experiencia del usuario.

El valor de este dispositivo se desploma en las últimas horas. Actualmente, el iPhone 15 tiene un precio de 429 dólares , lo que representa un ahorro directo de 100 dólares respecto a su costo oficial. Esta oferta de Walmart se encuentra disponible durante mayo tanto en sus tiendas físicas de Estados Unidos como en su portal digital, convirtiéndose en un objetivo prioritario para los importadores.

La reducción del precio coloca al terminal en un rango de competencia muy agresivo. Por aproximadamente 1.200.000 pesos argentinos (según la cotización del mercado), el usuario accede a un equipo que todavía tiene un ciclo de vida útil de al menos cinco o seis años. La disponibilidad es limitada y el stock suele agotarse con rapidez debido a la alta demanda global.

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Especificaciones técnicas del smartphone que redefine la gama alta

El iPhone 15 destaca por integrar la Isla Dinámica, una función que antes era exclusiva de las versiones Pro. Este elemento transforma la parte superior de la pantalla en un centro de notificaciones interactivo y fluido. Además, este modelo incorporó finalmente el puerto USB-C, permitiendo una compatibilidad universal con cables y accesorios que facilita la vida diaria del usuario.

Su diseño mantiene la elegancia característica de Apple, con una estructura de aluminio de calidad aeroespacial. La parte trasera presenta un vidrio mate infundido en color, lo que evita las huellas dactilares y otorga un agarre más seguro. En el frente, la protección Ceramic Shield resguarda el panel contra caídas y rayones accidentales, mientras que la certificación IP68 asegura resistencia al agua hasta 6 metros de profundidad durante 30 minutos.

Walmart-iPhone 15 - Interna 2 Walmart ofrece el dispositivo en varios colores con un acabado de vidrio mate muy sofisticado y resistente. shutterstock

Pantalla Super Retina y potencia del chip A16 Bionic

La visualización es uno de los puntos más fuertes del equipo. Cuenta con una pantalla de 6.1 pulgadas Super Retina XDR OLED. Este panel alcanza un brillo pico de hasta 2000 nits, lo que garantiza una visibilidad perfecta incluso bajo la luz directa del sol, superando a muchos competidores de su mismo segmento.

En su interior, este iPhone corre con el chip A16 Bionic, el mismo procesador que potenció al 14 Pro. Acompañado de 6 GB de RAM, este hardware asegura que las aplicaciones más pesadas y los juegos de última generación funcionen sin interrupciones. La eficiencia energética de este procesador permite que la batería de 3.350 mAh rinda durante toda una jornada de uso intensivo.

Walmart-iPhone 15 - Interna 3 Gracias al puerto USB-C, el smartphone de Apple facilita la conectividad con múltiples accesorios universales. shutterstock

Cámaras de 48 MP y fotografía profesional

El sistema de cámaras recibió una mejora sustancial. El sensor principal ahora es de 48 MP, lo que permite capturar fotos con un nivel de detalle impresionante y un excelente rendimiento en condiciones de poca luz. Se complementa con un Ultra Gran Angular de 12 MP, ideal para paisajes o fotos grupales.

Aunque no posee un lente dedicado para el zoom óptico largo, la resolución del sensor principal permite un zoom virtual de 2x de alta calidad. El procesado de imagen mediante fotografía computacional optimiza automáticamente el balance de blancos y el rango dinámico en cada toma. Esta configuración lo vuelve una herramienta ideal tanto para usuarios casuales como para creadores de contenido que buscan resultados profesionales.

Walmart-iPhone 15 - Interna 4 Aprovechar esta oferta de Walmart requiere el uso de servicios de courier confiables para residentes en Argentina. shutterstock

Paso a paso: cómo traer tu iPhone desde Estados Unidos a Argentina

Para los interesados residentes en Argentina, es fundamental comprender la logística necesaria para concretar la compra. Debido a que el comercio norteamericano no realiza envíos directos a nuestro país, los usuarios deben recurrir a servicios de mensajería courier especializados. Estos intermediarios permiten recibir el producto en un domicilio de Estados Unidos y luego gestionan el ingreso legal del paquete a territorio nacional.

El proceso requiere la contratación de un servicio de importación privado que asigne un domicilio de recepción (casillero) en territorio estadounidense. Una vez que el producto llega a esa dirección, la empresa de logística gestiona el traslado y el ingreso al país. El ahorro final suele justificar el movimiento administrativo y los costos de envío, permitiendo que esta oferta sea una realidad para el consumidor local.