La estrella sudamericana que se retirará del fútbol tras el Mundial 2026

Aseguran que una de las más grandes figuras del fútbol sudamericano de la última década tiene decidido colgar los botines luego de jugar el Mundial 2026.

Faltan 31 días para el Mundial 2026. Esta edición marcará muy probablemente el final de la carrera internacional de muchas estrellas, como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo como principales leyendas, pero también otros históricos como Luka Modric, Neymar (si es que Carlo Ancelotti lo lleva) o Nicolás Otamendi en Argentina.

Pero si bien dejarán de jugar con sus respectivas selecciones, se estima todos ellos continuarán con la actividad profesional a nivel clubes. Sin embargo, hay una figura del fútbol sudamericano que tendría decidido colgar los botines de manera definitiva luego de que finalice su participación en la Copa del Mundo.

James Rodríguez dejaría el fútbol tras el Mundial 2026 James Rodríguez tuvo una gran Copa América. Foto: @jamesrodriguez10 James Rodríguez colgaría los botines con 35 años. @jamesrodriguez10

Se trata de James Rodríguez, quien actualmente juega en el Minnesotta United de la MLS. Según informó el periodista colombiano Pipe Sierra en As, el volante ofensivo oriundo de Cúcuta ya le comunicó a su club su intención de ponerle un punto final a su carrera después de jugar el máximo certamen ecuménico con la Selección de Colombia.

Hoy con 24 años de edad, cumplirá los 35 el 12 de julio, durante el transcurso del torneo. Vaya como le vaya al combinado cafetero, ya sería una decisión tomada la de no extender más su carrera. Cabe destacar que en el último tiempo ha estado muy condicionado por las lesiones y se encuentra muy lejos de su mejor nivel.