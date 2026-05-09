Las 10 condiciones con las que Irán confirmó su presencia en el Mundial 2026

A un mes del Mundial, la Selección de Irán confirmó su participación en el certamen, pero con ciertas exigencias a los países anfitriones.

Faltan 32 días para el Mundial 2026 y la participación de la Selección de Irán, uno de los temas más controversiales en la previa del certamen por la guerra con Estados Unidos, pareciera estar solucionada. Luego de que Gianni Infantino, desde la FIFA, asegurara la presencia del combinado asiático, la propia federación nacional dio la confirmación oficial.

"Participaremos en el torneo, pero sin renunciar a nuestras creencias, nuestra cultura y nuestras convicciones. (...) Ninguna potencia extranjera puede privar a Irán de su participación en una competición para la que se ha clasificado merecidamente", informó el ente persa mediante un comunicado en su sitio web.

Grupo G Mundial 2026 Irán Irán jugará en el Grupo G junto con Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda. FIFA

Sin embargo, la presencia del Team Melli estará acompañada de ciertas condiciones que el presidente de la federación, Mehdi Taj, exigió a los países anfitriones. Entre ellas se encuentra el visado completo para todo el plantel y personal del equipo, seguridad absoluta para la delegación en aeropuertos, traslados, hoteles y estadios, y, principalmente, el respeto irrestricto a los símbolos nacionales como el himno y la bandera oficial del Estado Islámico (en contraposición con loa bandera del Shah, la cual utilizan ciertos sectores opositores al actual gobierno de Irán).

Las 10 exigencias de Irán para participar del Mundial 2026 Bandera Irán La bandera oficial de la República Islámica cuya utilización exige Irán. NA